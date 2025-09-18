logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия ГУР раскрыло закрытые отчеты страны-агрессора: что происходит с населением РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

ГУР раскрыло закрытые отчеты страны-агрессора: что происходит с населением РФ

Население России сократится на четверть

18 сентября 2025, 10:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ближайшие 50 лет население России сократится на 25%, о чем свидетельствуют демографические прогнозы. Основной причиной таких показателей является война, из-за которой страна-агрессор потеряла уже более миллиона граждан. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении украинской разведки в Telegram.

ГУР раскрыло закрытые отчеты страны-агрессора: что происходит с населением РФ

Россияне. Фото: из открытых источников

"Последствия войны для агрессора — в России ожидают сокращения численности населения на 25%. Согласно закрытым демографическим отчетам, которые циркулируют в документообороте на России, численность населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться минимум на 25%", — написали в разведке.

Сообщается, что уже сейчас предприятия РФ испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.

Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Кремль выслал большинство мужчин на войну.

Разведка напоминает, что во время боевых действий РФ потеряла более миллиона солдат своей армии — убитыми и ранеными, и большинство — мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды.

"Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне", — добавили в ГУР Минобороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские разведчики перехватила разговор россиян, где родственница оккупанта рассказывает об уничтоженном подразделении на войне против Украины. По ее словам, из 25 российских солдат выжили только двое. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/6936
Теги:

Новости

Все новости