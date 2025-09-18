ГУР раскрыло закрытые отчеты страны-агрессора: что происходит с населением РФ

В ближайшие 50 лет население России сократится на 25%, о чем свидетельствуют демографические прогнозы. Основной причиной таких показателей является война, из-за которой страна-агрессор потеряла уже более миллиона граждан. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении украинской разведки в Telegram.

"Последствия войны для агрессора — в России ожидают сокращения численности населения на 25%. Согласно закрытым демографическим отчетам, которые циркулируют в документообороте на России, численность населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться минимум на 25%", — написали в разведке.

Сообщается, что уже сейчас предприятия РФ испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.

Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Кремль выслал большинство мужчин на войну.

Разведка напоминает, что во время боевых действий РФ потеряла более миллиона солдат своей армии — убитыми и ранеными, и большинство — мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды.

"Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне", — добавили в ГУР Минобороны.

