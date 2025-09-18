ГУР розкрило закриті звіти країни-агресора: що відбувається з населенням РФ

У найближчих 50 років населення Росії скоротиться на 25%, про що свідчать демографічні прогнози. Основною причиною таких показників є війна, через яку країна-агресор втратила вже понад мільйон громадян. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні української розвідки в Telegram.

Росіяни. Фото: із відкритих джерел

"Наслідки війни для агресора — у Росії очікують скорочення чисельності населення на 25%. Згідно з закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на Росії, чисельність населення держави-агресора у найближчі 50 років може скоротитися мінімум на 25%", — написали у розвідці.

Повідомляється, що вже зараз підприємства РФ зазнають дефіциту робочої сили, а в установах професійно-технічної освіти не вистачає студентів.

Найбільш обтяжливі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Кремль вислав більшість чоловіків на війну.

Розвідка нагадує, що під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів своєї армії — вбитими та пораненими, і більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які становлять основу демографічної піраміди.

"Щоб уповільнити кризові прояви у демографії та економіці, російські чиновники пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, також активно вербують для участі у злочинній війні", — додали в ГУР Міноборони.

