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Халатность ООН многолетней давности позволит исключить Россию из Совета Безопасности

Благодаря халатности ООН, допущенной 31 год назад, Россию можно признать незаконно избранным членом организации

сегодня, 09:09
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Последние несколько дней мировое сообщество активно обсуждает вопрос об исключении Российской Федерации из Совета Безопасности Общества Объединенных Наций. Ситуация сложилась довольно сложной, ведь РФ была одной из ведущей сверхдержав, чей голос в организации всегда имел большое значение. Задачей дипломатов и послов на сегодняшний день является поиск решения, которое нанесет ООН минимальный ущерб.

Халатность ООН многолетней давности позволит исключить Россию из Совета Безопасности

фото тематическое, из открытых источников

В то время, как "легионы юристов" ищут выход из сложившейся ситуации, ряд российских СМИ уже успели написать, что ООН может не пережить войну в Украине, ведь исключение РФ из организации, по сути, станет началом конца для Совета Безопасности.

Подобные предположения, отмечают международные эксперты, имеют право на жизнь, ведь в них есть доля правды. Дело в том, что Совет Безопасности ООН был создан для защиты интересов стран, победивших во Второй мировой войне и обладающих ядерным оружием. В уставе ООН, как не странно, отсутствует поэтапное описание процедуры по исключению какой-либо из стран, поэтому с юридической точки зрения лишить Россию права на вето практически невозможно.

Несмотря на наличие огромного количества подводных камней, говорят в ООН, выход найти можно. Так, на одном из заседаний был поднят вопрос о том, что, по сути, членом организации по документам является Союз Советских Социалистических Республик. После распада СССР Ельцин направил в ООН письмо, в котором попросил считать РФ правопреемником несостоявшейся империи. Данному вопросу не было уделено должного внимания, Россия заняла место СССР без проведения надлежащего голосования, в котором должна была взять участие, как минимум, треть членов Генеральной Ассамблеи.

Таким образом, выходит, что отсутствие протокола голосования о смене СССР на РФ можно использовать, чтобы признать членство России в ОНН недействительным.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в Польше могут заставить беженцев платить за "бесплатное" жилье. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75399,29176350,onz-moze-nie-przetrwac-wojny-w-ukrainie.html
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