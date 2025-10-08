Хаоса в Кремле не избежать: стало известно о самом вероятном сценарии краха Путина

Война, которую развязала Россия против Украины, зашла в тупик. Это признают уже не только критики, но и те, кто недавно поддерживал политику Кремля. Сама идея так называемой "СВО" провалилась, а у России нет ни сил, ни ресурсов для нового масштабного наступления, отмечает политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

Фото: из открытых источников

"Уже все в России признают, что война зашла в тупик", — подчеркнул он.

Эксперт подчеркивает, что даже в окружении Путина растет разочарование. Пока Украина получает новейшее вооружение и готовится к активным действиям, Кремль не может принять стратегическое решение. В России ожидают наступление ВСУ, но сам Кремль не уверен, сможет ли дать отпор.

"Теперь Кремль волнуется, будет ли иметь средства для отражения атак", — добавляет Эйдман.

Путин, по мнению эксперта, не готов к решительным шагам, в частности, к объявлению полной мобилизации. И хотя некоторые представители его окружения призывали к заморозке конфликта, диктатор и на это не согласен.

"Кремль зашел в тупик. К открытой и полной мобилизации Путин не готов. Он боится этого, поэтому единственным выходом будет заморозка конфликта. Когда-то такое решение требовала прагматическая часть его окружения. Но и на это Путин не соглашается", — объясняет Игорь Эйдман.

Между тем, ситуация для РФ лишь усложняется. Наступательные действия Украины, поддержанные союзниками, заставляют российскую элиту задуматься о будущем.

"Как только 'ястребы' и прагматики увидят, что война в тупике, а Россия начинает проигрывать — они 'снесут' Путина. В России начнется хаос", — прогнозирует эксперт.

По мнению Эйдмана, если это произойдет, в Кремле будет не до войны. Ситуация внутри страны накалится — начнутся борьба за власть, внутренние конфликты и противостояние между разными группами влияния.

"Тогда Кремлю не будет дела до войны, потому что начнутся внутренние споры и противостояния. Пока Путин держит всю власть в своих руках, но когда маятник войны повернется в другую сторону — российский диктатор не сможет устоять", — предостерегает политолог.

Более того, ни Путин, ни его ближайшие союзники не были готовы к затяжной войне. Их главная цель – не победа, а сохранение влияния и денег. Даже попытка мятежа Пригожина пошатнула режим, хотя на время его и удалось стабилизировать.

"Очевидно, что в окружении Путина не планировали воевать так долго. Они хотят дальше воровать у россиян, обогащаться и тратить свои средства на Западе", — заключает эксперт.

