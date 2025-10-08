Хаосу у Кремлі не уникнути: стало відомо про найвірогідніший сценарій краху Путіна

Війна, яку розв’язала Росія проти України, зайшла в безвихідь. Це визнають уже не лише критики, а й ті, хто донедавна підтримував політику Кремля. Сама ідея так званої "СВО" провалилася, а Росія не має ані сил, ані ресурсів для нового масштабного наступу, зазначає політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

Фото: з відкритих джерел

"Уже всі у Росії визнають, що війна зайшла у глухий кут", — наголосив він.

Експерт підкреслює, що навіть серед оточення Путіна зростає розчарування. Поки Україна отримує новітнє озброєння та готується до активних дій, Кремль не може ухвалити стратегічне рішення. У Росії очікують на наступ ЗСУ, але сам Кремль не впевнений, чи зможе дати відсіч.

"Тепер Кремль хвилюється, чи матиме засоби для відбиття атак", — додає Ейдман.

Путін, на думку експерта, не готовий до рішучих кроків, зокрема до оголошення повної мобілізації. І хоч деякі представники його оточення закликали до замороження конфлікту, диктатор і на це не погоджується.

"Кремль зайшов у глухий кут. До відкритої та повної мобілізації Путін не готовий. Він боїться цього, тому єдиним виходом буде замороження конфлікту. Колись такого рішення вимагала прагматична частина його оточення. Але і на це Путін не погоджується", — пояснює Ігор Ейдман.

Тим часом ситуація для РФ лише ускладнюється. Наступальні дії України, підтримані союзниками, змушують російську еліту замислитися над майбутнім

"Як тільки 'яструби' і прагматики побачать, що війна у глухому куті, а Росія починає програвати — вони 'знесуть' Путіна. У Росії почнеться хаос", — прогнозує експерт.

На думку Ейдмана, якщо це станеться, у Кремлі буде не до війни. Ситуація всередині країни загостриться — почнуться боротьба за владу, внутрішні конфлікти та протистояння між різними групами впливу.

"Тоді Кремлю не буде діла до війни, бо почнуться внутрішні суперечки та протистояння. Поки Путін тримає всю владу у своїх руках, але коли маятник війни покрутиться в інший бік – російський диктатор не зможе встояти", — застерігає політолог.

Ба більше — ні Путін, ні його найближчі союзники не були готові до затяжної війни. Їхня головна мета — не перемога, а збереження впливу й грошей. Навіть спроба заколоту Пригожина похитнула режим, хоч на деякий час його й вдалося стабілізувати.

"Очевидно, що в оточенні Путіна не планували воювати так довго. Вони хочуть далі красти у росіян, збагачуватися і витрачати свої кошти на Заході", — підсумовує експерт.

