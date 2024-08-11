Химия не берет: российский журналист поделился тревожными новостями о своей борьбе с раком

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, открыто осудивший нападение России на Украину, был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания. В настоящее время он проходит лечение в одной из больниц Москвы, которая контролируется террористическими властями. Несмотря на сложное состояние, Кушанашвили сохраняет свое жизнелюбие и даже шутит о своем здоровье.

Отар Кушанашвили (фото из открытых источников)

Он поделился новостями о своем лечении, отметив, что даже химиотерапия не может преодолеть его оптимизм. "Приехали в Национальный медицинский центр. Здесь даже фонтанчики есть. Люди приходят, чтобы проветриться и встретиться с родными. Я хвастаюсь тем, что меня даже химиотерапия не берет", — сообщил журналист.

Напомним, что 20 июня 2024 года Отар Кушанашвили был госпитализирован в Красногорск. Сначала ему диагностировали острую непроходимость кишечника, но впоследствии врачи обнаружили рак этого органа.

Также "Комментарии" писали о том, что состояние известного российского журналиста ухудшилось . Телеведущий и осудивший нападение России на Украину журналист Отар Кушанашвили находится в критическом состоянии после госпитализации. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что у него начался опасный для жизни перитонит.

По данным российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, Кушанашвили дважды прооперировали: сначала ему очищали организм, затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника. Впереди еще одно хирургическое вмешательство. Источник из близкого окружения сообщает, что сейчас журналист находится в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он приходит в себя, но не может говорить. "Движениями и глазами успокаивает близких, иронизирует над своим состоянием, просится домой. Артист не следил за здоровьем и долго игнорировал врачей, потому вот", — сообщают пропагандисты.

