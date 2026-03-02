«Хиросима покажется детской игрой»: Медведев пригрозил миру ядерным апокалипсисом из-за действий Трампа

Замглавы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии российским пропагандистам из ТАСС выступил с очередной серией агрессивных заявлений. В этот раз главным объектом критики стал президент США Дональд Трамп, действия которого, по мнению представителя Кремля, приближают мир к глобальной катастрофе.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Медведев подчеркнул, что мир находится на грани большого конфликта, а триггером для Третьей мировой может стать любое событие.

"Третья мировая пока не идет, но начнется в любой момент, если Трамп продолжит свой курс", — заявил он, добавив, что США ведут себя как "свиньи, которые не желают расставаться с корытом".

Особую обеспокоенность у Москвы вызвало решение Белого дома об атаке на Иран. По словам Медведева, этим шагом Трамп поставил всех американцев под возможный удар. Традиционно российское чиновник прибег к ядерному шантажу, сравнив возможный конфликт с трагедией 1945 года.

"Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице в случае реального ядерного конфликта", — пригрозил Медведев, подчеркнув, что ядерный потенциал РФ является "гарантией", поскольку США якобы "боятся России".

Кроме того, представитель страны-агрессора еще раз подтвердил нежелание Кремля идти на компромиссы в войне против Украины. Он прямо заявил, что дипломатический путь не является приоритетом для Москвы.

"Переговоры по Украине — не главное, главное — победа в СВО с достижением всех целей", — резюмировал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп выступил с рядом резонансных заявлений по ситуации на Ближнем Востоке, сигнализируя о переходе к фазе открытого силового противостояния с Тегераном. Американский лидер подчеркнул, что предыдущая серия ударов была лишь началом масштабной военной кампании.