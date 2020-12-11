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Главная Новости Мир Россия Хочешь Новый год в ресторане - покажи отрицательный тест на коронавирус: в Московской области новое правило
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Хочешь Новый год в ресторане - покажи отрицательный тест на коронавирус: в Московской области новое правило

Постановление опубликовано на сайте администрации области

сегодня, 20:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Подмосковье желающие посетить увеселительные заведения на Новый год и Рождество обязаны предъявить отрицательные результаты тестирования на коронавирус. Такие требования к жителям Московской области ввел губернатор Андрей Воробьев на законодательном уровне, оформив их в виде постановления. Нормативный акт опубликован на сайте властей региона.

Хочешь Новый год в ресторане - покажи отрицательный тест на коронавирус: в Московской области новое правило

Известно, что требования будут действовать с 31 декабря этого года в течение десяти дней. Кроме того, этим же документом в регионе продолжены карантинные ограничения. Известно, что в Московском регионе нельзя покидать своих домов людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, все учащиеся находятся на "дистанционке". Также ограничены все мероприятия массового и культурного характера.

Ранее "Комментарии" писали о том, что во Владивостоке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, приведшее к нескольким пострадавшим и одной смерти. Так, из сводки правоохранителей и слов очевидцев стало известно, что "виновником" аварии стало грузовое транспортное средство — бетонопомпа. По всей видимости, у автомобиля была неисправна тормозная система — перед въездом на мост через реку водитель потерял управление, врезался в несколько легковых транспортных средств, протаранив их.
Кроме того, стало известно, что вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется.


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Источник: https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-gubernatorom/postanovleniya/11-12-2020-19-59-23-postanovlenie-gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot
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