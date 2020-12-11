Хочешь Новый год в ресторане - покажи отрицательный тест на коронавирус: в Московской области новое правило

В Подмосковье желающие посетить увеселительные заведения на Новый год и Рождество обязаны предъявить отрицательные результаты тестирования на коронавирус. Такие требования к жителям Московской области ввел губернатор Андрей Воробьев на законодательном уровне, оформив их в виде постановления. Нормативный акт опубликован на сайте властей региона.

Известно, что требования будут действовать с 31 декабря этого года в течение десяти дней. Кроме того, этим же документом в регионе продолжены карантинные ограничения. Известно, что в Московском регионе нельзя покидать своих домов людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, все учащиеся находятся на "дистанционке". Также ограничены все мероприятия массового и культурного характера.

Ранее "Комментарии" писали о том , что во Владивостоке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, приведшее к нескольким пострадавшим и одной смерти. Так, из сводки правоохранителей и слов очевидцев стало известно, что "виновником" аварии стало грузовое транспортное средство — бетонопомпа. По всей видимости, у автомобиля была неисправна тормозная система — перед въездом на мост через реку водитель потерял управление, врезался в несколько легковых транспортных средств, протаранив их.

Кроме того, стало известно, что вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется.





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