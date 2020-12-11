Хочешь Новый год в ресторане - покажи отрицательный тест на коронавирус: в Московской области новое правило

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Дмитрий Симоненко
В Подмосковье желающие посетить увеселительные заведения на Новый год и Рождество обязаны предъявить отрицательные результаты тестирования на коронавирус. Такие требования к жителям Московской области ввел губернатор Андрей Воробьев на законодательном уровне, оформив их в виде постановления. Нормативный акт опубликован на сайте властей региона.
Известно, что требования будут действовать с 31 декабря этого года в течение десяти дней. Кроме того, этим же документом в регионе продолжены карантинные ограничения. Известно, что в Московском регионе нельзя покидать своих домов людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, все учащиеся находятся на "дистанционке". Также ограничены все мероприятия массового и культурного характера.
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