Хочет быть как Путина: в ISW рассказали, кто на выборах может составить конкуренцию диктатору

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиаландшафт в России, чтобы представить себя как претендента на президентских выборах в 2024 году. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что недавно собственное новостное агентство Пригожина опубликовало интервью с ним, которое визуально копирует различные интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе – он выбирал кадры в динамике или напоминающие поле боя.

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"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", — пишет ISW.

Аналитики считают, что пародия кинематографического стиля интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль, или провести молчаливые параллели между Пригожиным и Путиным.

Кроме этого, 11 марта Пригожин сделал саркастическое заявление, которое будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. При этом Пригожин неоднократно атаковал президентскую администрацию Путина, например, заявляя, что некоторые чиновники являются предателями. Также он подвергал сомнению кремлевские нарративы о том, что РФ воюет с НАТО, а в Украине есть нацисты.

"Недавнее поведение Пригожина — независимо от его намерения — распространяет в российском обществе нарратив о том, что Пригожин имеет большие политические устремления в России", — заявили аналитики.

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