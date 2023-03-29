logo

BTC/USD

28062.75

ETH/USD

1805.47

LTC/USD

92.25

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Хочет быть как Путина: в ISW рассказали, кто на выборах может составить конкуренцию диктатору
commentss НОВОСТИ Все новости

Хочет быть как Путина: в ISW рассказали, кто на выборах может составить конкуренцию диктатору

В ISW считают, что Пригожин может использовать медиа-влияние, чтобы баллотироваться в президенты

сегодня, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиаландшафт в России, чтобы представить себя как претендента на президентских выборах в 2024 году. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Хочет быть как Путина: в ISW рассказали, кто на выборах может составить конкуренцию диктатору

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что недавно собственное новостное агентство Пригожина опубликовало интервью с ним, которое визуально копирует различные интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе – он выбирал кадры в динамике или напоминающие поле боя.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", — пишет ISW.

Аналитики считают, что пародия кинематографического стиля интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль, или провести молчаливые параллели между Пригожиным и Путиным.

Кроме этого, 11 марта Пригожин сделал саркастическое заявление, которое будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. При этом Пригожин неоднократно атаковал президентскую администрацию Путина, например, заявляя, что некоторые чиновники являются предателями. Также он подвергал сомнению кремлевские нарративы о том, что РФ воюет с НАТО, а в Украине есть нацисты.

"Недавнее поведение Пригожина — независимо от его намерения — распространяет в российском обществе нарратив о том, что Пригожин имеет большие политические устремления в России", — заявили аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — ядерное оружие в Беларуси: о чем говорит реакция Минска – почему шантаж Путина не сработал.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-28-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!