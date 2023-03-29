Хочет быть как Путина: в ISW рассказали, кто на выборах может составить конкуренцию диктатору

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Кравцев Сергей
Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиаландшафт в России, чтобы представить себя как претендента на президентских выборах в 2024 году. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики обращают внимание, что недавно собственное новостное агентство Пригожина опубликовало интервью с ним, которое визуально копирует различные интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе – он выбирал кадры в динамике или напоминающие поле боя.
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Аналитики считают, что пародия кинематографического стиля интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль, или провести молчаливые параллели между Пригожиным и Путиным.
Кроме этого, 11 марта Пригожин сделал саркастическое заявление, которое будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. При этом Пригожин неоднократно атаковал президентскую администрацию Путина, например, заявляя, что некоторые чиновники являются предателями. Также он подвергал сомнению кремлевские нарративы о том, что РФ воюет с НАТО, а в Украине есть нацисты.
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