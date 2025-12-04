Хочет дольше прожить: какие спиртные напитки пьет Путин и почему

Российский диктатор Владимир Путин употребляет алкоголь, но делает это крайне умеренно. Самое большое, что он позволяет себе – это один бокал белого вина. Об этом рассказал бывший главный редактор ликвидированной путинскими властями радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Венедиктов отметил, что в 1999 году, когда Путин стал президентом, он "держался на равных", имея в виду, что употреблял крепкий алкоголь так же, как и окружение.

Однако с 2012 года российский лидер почти полностью отказался от спиртного, кроме бокала белого вина в течение вечера. Журналист объясняет это тем, что Путин стремится прожить как можно дольше и именно поэтому так тщательно относится к собственному здоровью.

Также известно, что Путин не переносит запаха табачного дыма.

Венедиктов упомянул случай, когда диктатор РФ запретил министру иностранных дел Сергею Лаврову появляться рядом с ним, если от него пахнет сигаретами. Поэтому Лавров, ранее выкуривавший до полутора пачек каждый день, был вынужден, по словам журналиста, отказаться от курения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на встреча президента РФ Владимира Путина с личным посланником США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле привлекла значительное внимание аналитиков. Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман рассмотрела видеозапись переговоров, обнародованную российским посольством, и заключила, что Путин умышленно применял жесты, которые должны продемонстрировать его "верховенство и контроль".

Главным эпизодом, который отметила Хонигман, стало внезапное хлопанье Путина по столу.

"Он кладет одну руку на стол перед собой, слышно хлопая! Это требование внимания. Этим Путин утверждает свою власть в комнате. Он главный", — объяснила эксперт.

