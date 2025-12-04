Хоче довше прожити: які спиртні напої п’є Путін і чому

Російський диктатор Володимир Путін уживає алкоголь, але робить це вкрай помірно. Найбільше, що він дозволяє собі — це один келих білого вина. Про це розповів колишній головний редактор ліквідованої путінською владою радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Венедиктов зазначив, що у 1999 році, коли Путін став президентом, він "тримався на рівних", маючи на увазі, що вживав міцний алкоголь так само, як і оточення.

Однак із 2012 року російський лідер майже повністю відмовився від спиртного, окрім келиха білого вина протягом вечора. Журналіст пояснює це тим, що Путін прагне прожити якомога довше, і саме тому так ретельно ставиться до власного здоров’я.

Також відомо, що Путін не переносить запах тютюнового диму.

Венедиктов згадав випадок, коли диктатор РФ заборонив міністру закордонних справ Сергію Лаврову з’являтися поруч із ним, якщо від нього тхне сигаретами. Через це Лавров, який раніше викурював до півтори пачки щодня, був змушений, за словами журналіста, відмовитися від куріння.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що зустріч президента РФ Володимира Путіна з особистим посланцем США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Кремлі привернула значну увагу аналітиків. Експертка з мови тіла Інбаал Хонігман розглянула відеозапис перемовин, оприлюднений російським посольством, і зробила висновок, що Путін навмисне застосовував жести, які мали продемонструвати його "верховенство та контроль".

Головним епізодом, який відзначила Хонігман, стало раптове ляскання Путіна по столу.

"Він кладе одну руку на стіл перед собою, чутно ляскаючи! Це вимога уваги. Цим Путін стверджує свою владу в кімнаті. Він головний", — пояснила експерт.

