Хорошая россиянка: журналистка Латынина цинично предлагает обстреливать Украину ночью и называет причину

8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего погибли десятки человек, а почти двести получили ранения. Однако российская журналистка Юлия Латынина сделала циничное заявление по поводу этой трагедии.

Юлия Латынина (фото из открытых источников)

Латынина предложила России совершать ракетные удары по Украине ночью, чтобы "уменьшить количество жертв". Она пыталась убедить, что российские ракеты, возможно, летели не в детскую больницу "Охматдет", а на завод "Артем".

"Существует общепринятый международный способ уменьшения риска для гражданского населения при подобных ракетных обстрелах: стрелять ночью. Путин стрелял днем. Независимо от того, умышленно или не умышленно попали в больницу, или не долетели до 'Артема', стрельбу днем на случайность не спишь – заявила Латынина.

Также она попыталась оправдать это нападение тем, что Путин якобы разозлился на Зеленского, отказавшегося от "мирных" предложений венгерского премьера Орбана и бывшего президента США Трампа.

"Атака последовала после отказа Зеленского от предложения Орбана/Трампа. Такой толстый намек", — написала российская журналистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевские пропагандисты признали, что атаки на мирных жителей в Украине были не случайны. Российские пропагандисты открыто призывают к насилию против мирного населения Украины, что подтверждает умышленный характер атак на гражданские объекты в Украине. Такое мнение высказал сегодня журналист Денис Казанский.

По его словам, сомневающиеся в умышленности российских ударов по гражданским объектам в Украине, очевидно, не следят за российским телевидением.

