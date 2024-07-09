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Хорошая россиянка: журналистка Латынина цинично предлагает обстреливать Украину ночью и называет причину

Российская журналистка Латынина пытается оправдать удар РФ по Охматдету.

9 июля 2024, 22:10 comments2424
Автор:
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Лиля Воробьева
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8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего погибли десятки человек, а почти двести получили ранения. Однако российская журналистка Юлия Латынина сделала циничное заявление по поводу этой трагедии.

Хорошая россиянка: журналистка Латынина цинично предлагает обстреливать Украину ночью и называет причину

Юлия Латынина (фото из открытых источников)

Латынина предложила России совершать ракетные удары по Украине ночью, чтобы "уменьшить количество жертв". Она пыталась убедить, что российские ракеты, возможно, летели не в детскую больницу "Охматдет", а на завод "Артем".

"Существует общепринятый международный способ уменьшения риска для гражданского населения при подобных ракетных обстрелах: стрелять ночью. Путин стрелял днем. Независимо от того, умышленно или не умышленно попали в больницу, или не долетели до 'Артема', стрельбу днем на случайность не спишь – заявила Латынина.

Также она попыталась оправдать это нападение тем, что Путин якобы разозлился на Зеленского, отказавшегося от "мирных" предложений венгерского премьера Орбана и бывшего президента США Трампа.

"Атака последовала после отказа Зеленского от предложения Орбана/Трампа. Такой толстый намек", — написала российская журналистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевские пропагандисты признали, что атаки на мирных жителей в Украине были не случайны. Российские пропагандисты открыто призывают к насилию против мирного населения Украины, что подтверждает умышленный характер атак на гражданские объекты в Украине. Такое мнение высказал сегодня журналист Денис Казанский.

По его словам, сомневающиеся в умышленности российских ударов по гражданским объектам в Украине, очевидно, не следят за российским телевидением.



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