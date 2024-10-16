«Хорошие русские» поиздевались над планом победы и обозвали Украину «проблемным активом»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Россиянка Ксения Собчак раскритиковала план победы Украины в войне с РФ, который сегодня представил в Верховной Раде президент Владимир Зеленский.
Ксения Собчак
При этом она поинтересовалась о том, что "нового" в плане.
Она также добавила, что не видит никаких перспектив у этого плана.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой план победы, который принудит кремлевского диктатора к миру. При этом Зеленский назвал Путина сумасшедшим, который хочет и дальше продолжать войну. Но, считает президент, есть комплекс мероприятий, которые все же могут принудить его к миру.
Также "Комментарии" рассказывали, что план победы Зеленского раскритиковали в Госдуме РФ. Там считают, что Украина хочет втянуть Запад в противостояние с Россией и таким образом начать третью мировую войну. Раскритиковала план также Захарова и обвинила Зеленского в "украинофобии".
Новости