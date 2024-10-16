«Хорошие русские» поиздевались над планом победы и обозвали Украину «проблемным активом»

Россиянка Ксения Собчак раскритиковала план победы Украины в войне с РФ, который сегодня представил в Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

Ксения Собчак

"Суть оборонного пункта такова: нужно больше ракет, лучше ПВО, больше помощи для формирования резервов, нужно больше ракет и дронов, и разрешение бить западными ракетами (больше, больше ракет!) по российской территории. И если Украина перебросит войну на территорию России, то "народ [российский] одумается". А гарантией независимости и безопасности Украины станет членство в НАТО и ЕС", — написала в Телеграме Собчак.

При этом она поинтересовалась о том, что "нового" в плане.

"А ресурс "воевать до последнего украинца" неисчислим? А зачем ЕС и Штатам такой проблемный актив сейчас? И главное — а россияне именно "одумаются", да? И пойдут шатать режим? Или на кого-то другого пойдут? Логика уровня "отключите им нетфликс, тогда они свергнут Путина", — написала Собчак.

Она также добавила, что не видит никаких перспектив у этого плана.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой план победы, который принудит кремлевского диктатора к миру. При этом Зеленский назвал Путина сумасшедшим, который хочет и дальше продолжать войну. Но, считает президент, есть комплекс мероприятий, которые все же могут принудить его к миру.

Также "Комментарии" рассказывали, что план победы Зеленского раскритиковали в Госдуме РФ. Там считают, что Украина хочет втянуть Запад в противостояние с Россией и таким образом начать третью мировую войну. Раскритиковала план также Захарова и обвинила Зеленского в "украинофобии".



