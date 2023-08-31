Хотела разрушить магазин: россиянка устроила дебош на Бали (ФОТО)

Российская туристка на Бали устроила истерику в магазине. Женщину задержала полиция. Об этом пишет издание NusaBali .

На Бали задержали россиянку (фото NusaBali)

В сообщении говорится, что инцидент произошел 28 августа в деревне Унгасан. 27-летняя гражданка России в "тяжелом состоянии" начала буянить в магазине. Прибывшие на место полицейские начали уговаривать ее выйти на улицу, чтобы та не разрушила магазин. Но на улице россиянка снова начала вести себя странно — бегала и снова попыталась зайти в помещение.

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Так что копы одели на нее наручники и отправили ее в больницу, чтобы провести обследование.

"По словам нескольких людей и продавцов, женщина буянила и танцевала без видимых причин. Посетители, совершавшие покупки, тут же разбежались. Сначала возникло подозрение, что у иностранки депрессия", — говорится в сообщении.

Издание пишет, что действия россиянки нарушают покой и безопасность местного населения. Так что за ней теперь проследит иммиграционная служба.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне облюбовали страну ЕС – активно скупают недвижимость. Граждане РФ не выступают публично против режима Путина и не жалуются на жизнь в России, но при этом ежемесячно покупают в Литве несколько десятков единиц недвижимости, а с начала текущего года приобрели в стране уже около 300 объектов.

Авторы материала отмечают, что с начала нынешнего года граждане России купили в Литве 297 объектов недвижимости, в основном речь идет о квартирах. Также россияне активно покупали литовскую недвижимость в 2022 году.

В начале мая в Литве вступил в силу закон о том, что покупать недвижимость в стране могут только россияне с видом на жительство. Впрочем, за первый месяц нововведения это существенно не изменило тенденцию – в мае граждане РФ купили всего на 7 объектов меньше, чем в апреле.

