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Хотят быть на одном поле боя с Россией: у Путина появился союзник в войне

В КНДР заявили о желании быть на одном поле боя с Россией

сегодня, 18:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чжон раскритиковала помощь США и заявила о вечной поддержке КНДР России. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство.

Хотят быть на одном поле боя с Россией: у Путина появился союзник в войне

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ким Йо Чжон отметила, США и Запад якобы не имеют права помогать Украине, поскольку таким образом "разрушают мир во всем мире, а также региональную стабильность".

"Какими бы злобными ни были империалистические союзники, они никогда не смогут сломить героический дух российской армии и народа с его высоким патриотизмом, упрямством и сильным духом", — отметила Ким Йо Чжон.

В то же время девушка добавила, что ее страна спонсор-терроризма будет вечным союзником для России и будет стоять с российскими оккупантами "на одном поле боя".

Стоит отметить, что Россия также постоянно озвучивает слова поддержки режиму Северной Кореи. Так российские пропагандисты считают, что Кремль может передать Северной Корее оружие для удара по США и других странах Запада.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена дали ответ – готовы ли обсуждать с Украиной передачу истребителей F-16.

Также издание "Комментарии" сообщало – в своем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за создание танковой коалиции. В этот день стало известно, что к нам пойдут немецкие танки Leopard 2, а также американские M1 Abrams. По мнению Зеленского, мы должны расширять наше сотрудничество и в артиллерии, а также выйти на поставки самолетов для Украины. Что до танков – важны скорость и объем. О чем говорят последние решения наших зарубежных партнеров? Чего ожидать на всех фронтах в ближайшем будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.kcna.kp/kp/article/q/5d8e1c0cbb0d7d5830c453c815fd28f4.kcmsf
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