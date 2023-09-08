Хотят ли россияне продолжать войну против Украины – о чем говорят соцопросы

Среди россиян снижается поддержка войны, уверяет "Левада-центр". Так, количество тех, кто "определенно" поддерживает действия РФ в Украине снизилось до 38% (на начало полномасштабного вторжения доля безусловно поддерживающих была 54%). Тех, кто "скорее поддерживает" действия России в Украине оказалось 32%. Впрочем, ряд других данных демонстрирует, что путинский режим еще имеет серьезную поддержку. Что можно сказать, исходя из данных этого опроса? И есть ли в принципе в РФ реалистичная статистика? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россияне. Фото: из открытых источников

Нельзя закрывать глаза на наличие в российском обществе широкой базы для развития империализма

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким комментарием:

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"Касательно каких бы то ни было опросов в России – следует понимать, что их данные нельзя считать репрезентативными (характерными, достоверными). В стране-агрессоре действует цензура. К тому же, имеется жесткая публичная система репрессий, прежде всего, касательно отношения к войне против Украины. В частности, имеются статьи о "дискредитации российской армии", которые суды, правоохранительные органы трактуют довольно широко. Никто в таких условиях, когда буквально за пост или лайк в соцсетях можно получить реальный срок, не будет давать искренних ответов. И мы, конечно, не увидим объективных показателей".

При этом, следует понимать, отмечает политолог, что поддержка войны в РФ остается довольно высокой, мобилизация продолжается – и особого сопротивления не встречает. А всё потому, акцентирует он, что путинский режим и его пропаганда возникли не на пустом месте. Был запрос общества на такого рода "вставание с колен", на имперские амбиции. Кремль это просто актуализировал – и воплотил.

"Так что нельзя закрывать глаза на наличие в российском обществе широкой базы для развития империализма, – поясняет Петр Олещук. – Де-факто какого-то серьезно сопротивления войне в российском обществе нет. А потому путинский режим ее продолжает, перейдя после провалившегося плана с блицкригом к войне в долгую".

Избежать коллективной ответственности стране-агрессору все равно не удастся

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает, что верить в существование независимых социологических центров, как и чего-либо другого в тоталитарной России – не приходится.

"Поэтому, – поясняет она, – все эти снижения поддержки войны могут говорить лишь о том, что сейчас это выгодно единому центру влияния на все процессы – путинскому режиму. Возможно, таким образом власти России создают фундамент для восприятия проигрыша в этой войне. Как вариант, это будет выглядеть так, что Путин и его генералы не несут ответственности, мол, всё это – русский народ. То есть, попытка снять с себя ответственность, разделив ее с гражданами страны".

По мнению Татьяны Луповой, избежать коллективной ответственности стране-агрессору все равно не удастся. К этой захватнической войне и геноциду украинской нации причастны все россияне, подчеркивает эксперт. Каждый, кто платил налоги, кто голосовал за Путина, кто отправлял своих членов семьи на войну, усыновлял похищенных детей, работал на пропагандистскую машину.

"Даже так называемые либералы, публично заявляющие, что не всё так однозначно – и поддерживающие имперские интересы России. Все вместе и каждый в отдельности должны нести ответственность за совершенные военные преступления и развязанную войну", – констатирует Татьяна Лупова.

Пока нет серьезных экономических проблем, телевизор и холодильник будут в РФ побеждать свободу как таковую

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников уверен, что социология на территории РФ – это то, что придется со временем изучать психологам и политтехнологам.

"Это не столько социология, сколько исследование поддержки вождя, – поясняет он. – А процент поддержки войны снизился, потому что за лето удалось сбить накал радикализма. Задержание Гиркина, Суровикина, уничтожение самолета с Пригожиным. Всё это были медийные радикальные фигуры. Осталась часть неподконтрольных военкоров, в том числи из пригожинского пула. Но это уже фигуры не того масштаба", – объясняет эксперт.

Фишка в том, продолжает он, что процент поддержки агрессии против Украины, поддержки Путина, напрямую связан с уровнем накачки пропагандой по телевизору. Старшее поколение варится в этом десятилетиями. И именно оно — поддержка и опора путинского режима.

"Пока нет серьезных экономических проблем, телевизор и холодильник будут в РФ побеждать свободу как таковую. В том числе – свободу мысли. Это понимают в Кремле. И будут делать всё, чтобы и холодильник был полон, и телевизор — не выключался", – отмечает Богдан Мирошников.

По его мнению, сейчас не так важно, какой процент поддержки населения нарисуют власти РФ, их инициативам.

"Выборов там давно нет. Выбирают только Путина и его партию. А если недовыбрали, нарисуют всё, что надо. И рейтинги, опросы – не имеют отношения к реальности, – считает эксперт. – А вот когда начнутся социально-экономические проблемы – будет совсем иная социология. Уличная. И ускорить приход этих проблем для страны-агрессора могут лишь успехи ВСУ на фронте".

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