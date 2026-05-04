Более половины россиян выступают за возвращение западных компаний на внутренний рынок, несмотря на существование в РФ такого явления как "импортозамещение". Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Grupa 7/89, опубликованные "Ведомости".

Хотят ли россияне возвращения западных компаний в Россию

Согласно опросу, 56% россиян поддерживают возобновление работы иностранных брендов в России. Наибольший спрос касается автомобилей, а также продуктов культурной индустрии, включая фильмы, музыку и компьютерные игры. Также среди желаемых категорий ПО, мебель, строительные материалы, продукты питания и косметика.

В то же время 27% опрошенных выступают против возвращения западного бизнеса, еще 17% затруднились с ответом. Исследование показывает существенную разницу между поколениями: среди молодежи 18-29 лет поддержка западных товаров достигает 84%, тогда как среди людей старше 60 лет — 38%.

Заметны и географические отличия. В больших городах уровень поддержки идеи вернуть западные компании гораздо выше. К примеру, в Москве идею возвращения западных брендов одобряют две трети (66%) респондентов. В небольших городах и сельской местности настроения более сдержанны – 49% и 32% соответственно.

Директор Фонда социальных исследований Владимир Зоновский объясняет такую разницу уровнем доступа к западным товарам в прошлом. Жители больших городов с более высокими доходами сильнее почувствовали их отсутствие. В то же время, несмотря на формальное исчезновение многих брендов, часть продукции остается доступной из-за параллельного импорта. Однако это усложняет логистику и повышает цены.

"Проблема покупок сейчас не в физической нехватке товаров, а в сложности и увеличении стоимости доступа", – объясняет профессор Финансового университета правительства Российской Федерации Александр Сафонов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский капитан дал совет адмиралам РФ.

Также "Комментарии" писали, что низкий рейтинг Путина серьезно беспокоит Кремль перед выборами в России.