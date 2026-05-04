Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Более половины россиян выступают за возвращение западных компаний на внутренний рынок, несмотря на существование в РФ такого явления как "импортозамещение". Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Grupa 7/89, опубликованные "Ведомости".
Хотят ли россияне возвращения западных компаний в Россию
Согласно опросу, 56% россиян поддерживают возобновление работы иностранных брендов в России. Наибольший спрос касается автомобилей, а также продуктов культурной индустрии, включая фильмы, музыку и компьютерные игры. Также среди желаемых категорий ПО, мебель, строительные материалы, продукты питания и косметика.
В то же время 27% опрошенных выступают против возвращения западного бизнеса, еще 17% затруднились с ответом. Исследование показывает существенную разницу между поколениями: среди молодежи 18-29 лет поддержка западных товаров достигает 84%, тогда как среди людей старше 60 лет — 38%.
Заметны и географические отличия. В больших городах уровень поддержки идеи вернуть западные компании гораздо выше. К примеру, в Москве идею возвращения западных брендов одобряют две трети (66%) респондентов. В небольших городах и сельской местности настроения более сдержанны – 49% и 32% соответственно.
Директор Фонда социальных исследований Владимир Зоновский объясняет такую разницу уровнем доступа к западным товарам в прошлом. Жители больших городов с более высокими доходами сильнее почувствовали их отсутствие. В то же время, несмотря на формальное исчезновение многих брендов, часть продукции остается доступной из-за параллельного импорта. Однако это усложняет логистику и повышает цены.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский капитан дал совет адмиралам РФ.
Также "Комментарии" писали, что низкий рейтинг Путина серьезно беспокоит Кремль перед выборами в России.