Понад половина росіян виступають за повернення західних компаній на внутрішній ринок, попри існування в РФ такого явища як "імпортозаміщення". Про це свідчать результати дослідження компанії Grupa 7/89, опубліковані виданням "Ведомости".

Чи хочуть росіяни повернення західних компаній у Росію

Згідно з опитуванням, 56% росіян підтримують відновлення роботи іноземних брендів у Росії. Найбільший попит стосується автомобілів, а також продуктів культурної індустрії, зокрема фільмів, музики та комп’ютерних ігор. Також серед бажаних категорій програмне забезпечення, меблі, будівельні матеріали, продукти харчування і косметика.

Водночас 27% опитаних виступають проти повернення західного бізнесу, ще 17% не змогли визначитися з відповіддю. Дослідження показує суттєву різницю між поколіннями: серед молоді віком 18-29 років підтримка західних товарів сягає 84%, тоді як серед людей старших 60 років — 38%.

Помітні й географічні відмінності. У великих містах рівень підтримки ідеї повернути західні компанії значно вищий. Наприклад, у Москві ідею повернення західних брендів схвалюють дві третини (66%)респондентів. У невеликих містах і сільській місцевості настрої стриманіші – 49% та 32% відповідно.

Директор Фонду соціальних досліджень Володимир Звоновський пояснює таку різницю рівнем доступу до західних товарів у минулому. Жителі великих міст із вищими доходами сильніше відчули їхню відсутність. Водночас, попри формальне зникнення багатьох брендів, частина продукції залишається доступною через паралельний імпорт. Однак це ускладнює логістику і підвищує ціни.

"Проблема покупок зараз не у фізичній нестачі товарів, а у складності та збільшенні вартості доступу", – пояснює професор Фінансового університету уряду Російської Федерації Олександр Сафонов.

