Низький рейтинг Путіна серйозно турбує Кремль перед виборами у Росії

Напередодні парламентських виборів у Росії в Кремлі зростає тривога через падіння рівня підтримки російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє французьке видання Le Monde, негативна динаміка пов’язана з тривалим впливом війни проти України, економічними труднощами та обмеженням доступу до інтернету.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За оцінками аналітиків Le Monde, саме ці фактори поступово підривають довіру до російської влади. Зокрема, обмеження цифрових сервісів викликають дедалі більше невдоволення у великих містах, де мешканці значною мірою залежать від онлайн-інфраструктури. Водночас у регіонах ситуація менш помітна через домінування телебачення як основного джерела інформації.

Політологи також звертають увагу на зміну публічної поведінки Путіна. За їхніми словами, у періоди падіння рейтингу кремлівська команда активізує медійні кампанії, покликані створити образ "близькості до народу".

"Інцидент із поцілунком у Санкт-Петербурзі – це вірна ознака того, що Путін стурбований зниженням своєї популярності", — іронізує російська політологиня у вигнанні Фаріда Рустамова.

Іншим прикладом вона називає поведінку Путіна, який дедалі рідше з’являється на публіці поза Москвою.

Видання навело слова джерела з Москви, яке стверджує, що в політичних колах "панує неймовірна напруга". За його словами, ті, хто не розбагатів на війні, страждають від відключення інтернету.

"Вони глузують з Путіна, з цього нового Брежнєва, настільки відірваного від реальності. Але панує страх. Навіть серед еліти", — сказало джерело.

За даними соціологів, рівень схвалення Путіна з початку року опустився на 12% та наразі становить 65,6%. Це найнижчий показник з початку повномасштабного вторнення РФ в Україну. Частка громадян, які не довіряють очільнику Кремля, також зростає.

На цьому тлі експерти не виключають, що Кремль може вдатися до нових інструментів мобілізації суспільства, зокрема через посилення риторики про "зовнішню загрозу".

