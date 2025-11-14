Хуже, чем в Советском Союзе: в Кремле готовят новые ограничения для россиян

В России уже не скрывают, что устанавливают полную цензуру и запрет на информацию, не подпадающую под определенные критерии. В Кремле решают, что могут знать россияне, а что нет — в Минцифре обновили "белый список" рунета. Эти сайты останутся доступными при отключении мобильного интернета из соображений безопасности.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В министерстве сообщили, что в список теперь включены сайты государственных органов (Государства, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств регионов), сайты "Почты России", Альфа-Банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".

Из СМИ в "белый список" вошли "Комсомольская правда", РБК, "Газета.ру", "Лента.ру". Еще в него включили Rambler, сайт РЖД и туристический портал "Туту.ру", навигатор 2ГИС, такси "Максим", а также сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

"Эти программы и сайты остаются доступны в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки", — пояснили в Минцифре.

Ранее в "белый список" внесли соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. Также доступ обеспечен Госуслугам, платформой для дистанционного голосования, сайтами президента и правительства.

При этом не добавили Telegram, ведь он иностранная платформа.

Следует отметить, что запрет на свободный доступ к информации — практика, которую применяли еще в Советском Союзе.

