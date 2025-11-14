logo

BTC/USD

97016

ETH/USD

3232.95

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Хуже, чем в Советском Союзе: в Кремле готовят новые ограничения для россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Хуже, чем в Советском Союзе: в Кремле готовят новые ограничения для россиян

"Белый список" рунета: в Кремле реализуют худшие практики Советского Союза

14 ноября 2025, 19:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России уже не скрывают, что устанавливают полную цензуру и запрет на информацию, не подпадающую под определенные критерии. В Кремле решают, что могут знать россияне, а что нет — в Минцифре обновили "белый список" рунета. Эти сайты останутся доступными при отключении мобильного интернета из соображений безопасности.

Хуже, чем в Советском Союзе: в Кремле готовят новые ограничения для россиян

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В министерстве сообщили, что в список теперь включены сайты государственных органов (Государства, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств регионов), сайты "Почты России", Альфа-Банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".

Из СМИ в "белый список" вошли "Комсомольская правда", РБК, "Газета.ру", "Лента.ру". Еще в него включили Rambler, сайт РЖД и туристический портал "Туту.ру", навигатор 2ГИС, такси "Максим", а также сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

"Эти программы и сайты остаются доступны в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки", — пояснили в Минцифре.

Ранее в "белый список" внесли соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. Также доступ обеспечен Госуслугам, платформой для дистанционного голосования, сайтами президента и правительства.

При этом не добавили Telegram, ведь он иностранная платформа.

Следует отметить, что запрет на свободный доступ к информации — практика, которую применяли еще в Советском Союзе.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новых проблемах, которые угрожают России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/1058085
Теги:

Новости

Все новости