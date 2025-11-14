logo_ukra

Головна Новини Світ Росія У Росії назріває новий колапс: росіяни зіткнуться з новими проблемами
У Росії назріває новий колапс: росіяни зіткнуться з новими проблемами

Проблеми в секторі вантажоперевезень свідчать про глибокі проблеми у російській економіці

14 листопада 2025, 12:55
Автор:
Кречмаровская Наталия

У Росії назріває нова криза — на межі колапсу ринок вантажних перевезень.

У Росії назріває новий колапс: росіяни зіткнуться з новими проблемами

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що на російському ринку вантажних перевезень спостерігається найбільша криза за останні 17 років. Як зазначили у профільній асоціації, приблизно 6,7 тис. транспортних компаній уже перебувають у процесі банкрутства або ліквідації. Це, за даними Центру, викликало дефіцит пропозиції на ринку, особливо ситуація загострилася з кінця жовтня.

“Основна причина — різке зростання собівартості перевезень, що робить їх нерентабельними. Середня собівартість сьогодні становить до 85–86 руб./км, тоді як тарифи залишилися на рівні 74,7 руб./км”, — навели дані аналітики Центру.

У ЦПД зазначили, що перевізники масово повертають техніку лізинговим компаніям через фінансовий тиск. Учасники ринку пояснюють, що з червня поточного року обсяги вилучення вантажівок б’ють рекорди. Ця динаміка зростає щомісяця на 20%.

“Криза у секторі вантажоперевезень є лише симптомом глибших проблем у російській економіці. Вона вказує на падіння промислового виробництва та скорочення внутрішнього попиту. Також проблеми у логістичній сфері тягнуть за собою нові наслідки — зриви постачання та подальше зростання цін всередині країни”, — зауважили в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада Росії зменшує можливості росіянам — все частіше почали блокувати інтернет. У Росії тестують повне відключення рунету в регіонах — вже понад тиждень у російському Ульяновську відсутній мобільний інтернет. 




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02PfMRkCa1ByGYNqEQCyuakM4MYZs9kyERuRaazPThANyKNUSWRmWj5b1ivxczkWBFl
