Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Росії назріває нова криза — на межі колапсу ринок вантажних перевезень.
Росіяни. Фото з відкритих джерел
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що на російському ринку вантажних перевезень спостерігається найбільша криза за останні 17 років. Як зазначили у профільній асоціації, приблизно 6,7 тис. транспортних компаній уже перебувають у процесі банкрутства або ліквідації. Це, за даними Центру, викликало дефіцит пропозиції на ринку, особливо ситуація загострилася з кінця жовтня.
У ЦПД зазначили, що перевізники масово повертають техніку лізинговим компаніям через фінансовий тиск. Учасники ринку пояснюють, що з червня поточного року обсяги вилучення вантажівок б’ють рекорди. Ця динаміка зростає щомісяця на 20%.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада Росії зменшує можливості росіянам — все частіше почали блокувати інтернет. У Росії тестують повне відключення рунету в регіонах — вже понад тиждень у російському Ульяновську відсутній мобільний інтернет.