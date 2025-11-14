Гірше ніж у Радянському Союзі: у Кремлі готують нові обмеження для росіян

У Росії уже не приховують, що встановлюють повну цензуру та заборону на інформацію, яка не підпадає під визначені критерії. У Кремлі вирішують, що можуть знати росіяни, а що ні — у Мінцифри оновили “білий список” рунету. Ці сайти залишаться доступними під час відключення мобільного інтернету з міркувань безпеки.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У міністерстві повідомили, що до списку тепер включено сайти державних органів (Держдуми, федеральних міністерств, служб та агентств, державних інформаційних систем, Генпрокуратури, урядів регіонів), сайти "Пошти Росії", Альфа-Банку, державної системи цифрового маркування товарів "Чесний знак".

Зі ЗМІ до "білого списку" увійшли "Комсомольська правда", РБК, "Газета.ру", "Лента.ру". Ще до нього включили Rambler, сайт РЖД та туристичний портал "Туту.ру", навігатор 2ГІС, таксі "Максим", а також сайт із прогнозом погоди Gismeteo.

"Ці програми та сайти залишаються доступними в періоди обмежень. Оператори мобільного зв'язку вже реалізували необхідні налаштування", — пояснили у Мінцифри.

Раніше до "білого списку" внесли соцмережі, національний месенджер Max, маркетплейси, супермаркети, відеосервіси, особисті кабінети операторів зв'язку. Також доступ забезпечений до Держпослуг, платформи для дистанційного голосування, сайтів президента та уряду.

При цьому не додали Telegram, адже він являється іноземною платформою.

Варто зазначити, що заборона на вільний доступ до інформації — практика, яку застосовували ще у Радянському Союзі.

