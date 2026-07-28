"Идеальный кризис": в Кремле признали проблемы в РФ и придумали им странное оправдание

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия переживает кризис, однако назвал его "идеальным" для страны. По его словам, нынешняя ситуация якобы способствует укреплению суверенитета РФ и консолидации российского общества.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время выступления на форуме "Территория смыслов" Песков отметил, что кризис "прыжкообразно наполнил жизнь россиян единством". Он также выразил уверенность, что по достижении поставленных Кремлем целей Россия перейдет к этапу "бурного развития".

"Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш скачкообразно суверенитет, мгновенно наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией", — сказал Песков.

Отдельное внимание представитель Кремля уделил информационной политике. По его мнению, информационного суверенитета сегодня нет, поэтому России необходимо развивать собственные инструменты для создания и распространения "своих смыслов". В то же время Песков заявил, что у Москвы нет финансовых возможностей инвестировать в развитие социальных платформ такие суммы, которые вкладывают США.

Кроме того, представитель Путина раскритиковал западные медиа, утверждая, что свобода слова там существует лишь до тех пор, пока позиция журналистов совпадает с интересами власти и владельцев платформ. Однако ничего не сказал о свободе слова в РФ.

Во время выступления Песков также повторил традиционные для Кремля тезисы по Украине. Представитель Путина заявил, что украинцы якобы стали жертвами "страшной промывки мозга", а Запад, по его словам, годами превращал Украину в "антироссийский плацдарм".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отказались комментировать новое заявление Зеленского: какой неудобный вопрос задали Пескову.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на предложение Украины о воздушном перемирии.