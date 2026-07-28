Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія переживає кризу, однак назвав її "ідеальною" для країни. За його словами, нинішня ситуація нібито сприяє зміцненню суверенітету РФ та консолідації російського суспільства.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Під час виступу на форумі "Территория смыслов" Пєсков зазначив, що криза "стрибкоподібно наповнила життя росіян єдністю". Він також висловив упевненість, що після досягнення поставлених Кремлем цілей Росія перейде до етапу "бурхливого розвитку".

"Ми зараз перебуваємо в ідеальній кризі, яка зміцнює наш суверенітет, який стрибкоподібно, миттєво наповнив все наше життя єдністю та консолідацією", – сказав Пєсков.

Окрему увагу представник Кремля приділив інформаційній політиці. На його думку, інформаційного суверенітету сьогодні не існує, тому Росії необхідно розвивати власні інструменти для створення та поширення "своїх смислів". Водночас Пєсков заявив, що Москва не має фінансових можливостей інвестувати у розвиток соціальних платформ такі суми, які вкладають США.

Крім того, речник Путіна розкритикував західні медіа, стверджуючи, що свобода слова там існує лише доти, доки позиція журналістів збігається з інтересами влади та власників платформ. Однак нічого не сказав про свободу слова в РФ.

Під час виступу Пєсков також повторив традиційні для Кремля тези щодо України. Представник Путіна заявив, що українці нібито стали жертвами "страшного промивання мозку", а Захід, за його словами, роками перетворював Україну на "антиросійський плацдарм".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відмовилися коментувати нову заяву Зеленського: яке незручне питання поставили Пєскову.

Також "Коментарі" писали про реакцію Кремля на пропозицію України про повітряне перемир’я.