В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали идею президента Франции Эммануэль Макрона о прекращении огня в Украине во время Олимпиады в Париже.

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Традиционно в главном дипломатическом ведомстве России манипулировали заявлениями. Макрон не говорил о "перемирии" между Украиной и Россией.

"Макрону стоило бы выдвинуть предложение о прекращении огня на время Олимпиады сторонам ближневосточного конфликта. Он сам себе противоречит украинскому конфликту, говоря об отправке войск и одновременно о "перемирии", — заявила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова, передают российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стоит за рядом заявлений Макрона . Президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время активизировался в ракурсе поддержки Украины в войне против России (в том числе инициировав дискуссию об отправке нам в помощь войск стран-членов НАТО, о создании дальнобойной коалиции), сделал еще ряд заявлений по этому поводу. Среди прочего подчеркнул, что Россия не должна победить, а территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью. Также обещал приехать в нашу страну с конкретными предложениями и решениями. Кроме того, признался, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась такой, что французские войска (возможно противовоздушные силы) зайдут в Одесскую область. И помогут обеспечивать бесперебойное функционирование нашего зернового коридора.

