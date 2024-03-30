ИГИЛ сделал громкое заявление о задержанных в Москве

Террористическая группировка ИГИЛ подтвердила арест в России четырех своих боевиков.

В Москве арестовали подозреваемых в теракте. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times со ссылкой на еженедельную газету "Аль-Наба", организация ИГИЛ заявила, что 22 марта зал "Крокус сити холл" атаковали "четыре бойца, которые являются солдатами халифата".

Как известно, вечером 22 марта в "Крокус" ворвались террористы и открыли стрельбу из автоматов по людям, пришедшим на концерт группы "Пикник". После расстрела людей террористы подожгли зал. Ответственность за теракт, в результате которого погибли 144 человека, взяла на себя ячейка ИГИЛ в Афганистане "Вилаят Хорасан".

Басманный суд Москвы арестовал четырех граждан Таджикистана, подозреваемых в совершении теракта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.