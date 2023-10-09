logo

BTC/USD

27593.05

ETH/USD

1579.82

LTC/USD

63.06

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Играл вместе с Зеленским: еще один российский актер "переобулся" и повез на Донбасс гуманитарку окупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Играл вместе с Зеленским: еще один российский актер "переобулся" и повез на Донбасс гуманитарку окупантов

Актер Павел Деревянко "переобулся"

сегодня, 23:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Популярный стендап-комик из РФ Александр Незлобин, сразу осудивший войну, развязанную Путиным и оставивший страну-агрессорку, выразился, как "переобулся" его давний знакомый — актер Павел Деревянко.

Играл вместе с Зеленским: еще один российский актер "переобулся" и повез на Донбасс гуманитарку окупантов

Актер Павел Деревянко (фото из открытых источников)

Несколько лет назад Деревянко осудил преступную путинскую власть и поддержал известного "оппозиционера" из РФ Алексея Навального. Когда началось полномасштабное вторжение, актер долгое время не высказывался на этот счет, но летом этого года приехал на территорию временно оккупированного Донбасса, именно туда доставил "гуманитарную" помощь для террористов.


Что интересно, именно Павел Деревянко более десяти лет назад снимался в фильме "Ржевский против Наполеона" – во второй главной роли там снимался нынешний украинский президент Владимир Зеленский. После рассказа Александра Незлобина, упоминавшийся там Деревянко заверил, что никакого давления не было и так называемую "ДНР" он посетил, потому что имел такое личное желание.

"Мы с Сашей знакомы лично. Но я никогда ни с кем не ссорился. С ним – в том числе. Я ездил в Донбасс по собственной воле и выразил таким образом свою человеческую и гражданскую позицию", – сказал российский актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер родом из Запорожья уехал развлекать оккупантов на Донбассе . Известный артист из РФ Гоша Куценко родом из Запорожья. Когда был маленьким, его семья переехала во Львов, где он учился и получил высшее образование. 24 февраля прошлого года в социальных сетях он выставил видеоролик, где упоминает о своих корнях.

Далее Куценко молчал более полутора лет, занимался собственным творчеством и при этом игнорировал войну на своей родине. Актера отнесли к "молчунам", но окровавленные рубли для Гоши оказались более привлекательными.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://absatz.media/news/50030-aktyor-derevyanko-otreagiroval-na-obvineniya-komika-nezlobina-v-neiskrennej-podderzhke-donbassa
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!