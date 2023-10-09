Играл вместе с Зеленским: еще один российский актер "переобулся" и повез на Донбасс гуманитарку окупантов

Популярный стендап-комик из РФ Александр Незлобин, сразу осудивший войну, развязанную Путиным и оставивший страну-агрессорку, выразился, как "переобулся" его давний знакомый — актер Павел Деревянко.

Актер Павел Деревянко (фото из открытых источников)

Несколько лет назад Деревянко осудил преступную путинскую власть и поддержал известного "оппозиционера" из РФ Алексея Навального. Когда началось полномасштабное вторжение, актер долгое время не высказывался на этот счет, но летом этого года приехал на территорию временно оккупированного Донбасса, именно туда доставил "гуманитарную" помощь для террористов.

Что интересно, именно Павел Деревянко более десяти лет назад снимался в фильме "Ржевский против Наполеона" – во второй главной роли там снимался нынешний украинский президент Владимир Зеленский. После рассказа Александра Незлобина, упоминавшийся там Деревянко заверил, что никакого давления не было и так называемую "ДНР" он посетил, потому что имел такое личное желание.

"Мы с Сашей знакомы лично. Но я никогда ни с кем не ссорился. С ним – в том числе. Я ездил в Донбасс по собственной воле и выразил таким образом свою человеческую и гражданскую позицию", – сказал российский актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер родом из Запорожья уехал развлекать оккупантов на Донбассе . Известный артист из РФ Гоша Куценко родом из Запорожья. Когда был маленьким, его семья переехала во Львов, где он учился и получил высшее образование. 24 февраля прошлого года в социальных сетях он выставил видеоролик, где упоминает о своих корнях.

Далее Куценко молчал более полутора лет, занимался собственным творчеством и при этом игнорировал войну на своей родине. Актера отнесли к "молчунам", но окровавленные рубли для Гоши оказались более привлекательными.



