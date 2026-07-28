"Или становишься на колени, или…": Грибаускайте раскрыла, что требовал от нее Путин на первой встрече

Бывшая президент Литвы в 2009-2019 годах Даля Грибаускайте заявила, что после первой личной встречи с Владимиром Путиным поняла, что Кремль использует энергетику как инструмент политического давления. По ее словам, именно этот разговор стал толчком к ускорению проекта LNG-терминала, позже позволившему Литве отказаться от зависимости от российского газа.

Даля Грибаускайте рассказала о требованиях Путина. Фото из открытых источников

Даля Грибаускайте в интервью TVP World напомнила, что одним из главных вопросов переговоров с Путиным была стоимость российского газа для Литвы. Несмотря на географическую близость к России страна тогда платила за топливо на 30-40% больше, чем Германия. По ее убеждению, причина заключалась не в экономических расчетах, а в требованиях Кремля к политической лояльности.

"Было ясно, что речь шла о покорности. О капитуляции. Он зачитал мне список того, что, по его мнению, должна была сделать Литва. Было очевидно, что с соседними странами все строилось так: либо становишься на колени, либо становишься врагом. Промежуточных вариантов нет", – рассказала экс-президент.

После этой встречи литовские власти приняли решение максимально быстро диверсифицировать источники поставок энергоносителей. В конце 2014 года страна запустила LNG-терминал, что позволило отказаться от критической зависимости от российского газа и снабжать ресурсом соседние государства.

Грибаускайте также упомянула Вильнюсский саммит в 2013 году, когда тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. По ее словам, тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель была готова найти дополнительное финансирование для компенсации возможных российских санкций, однако это не изменило решение Киева.

"Было очевидно, что он был напуган и находился под личным давлением, вплоть до физических угроз", – сказала Грибаускайте, имея в виду давление со стороны Путина.

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