"Або стаєш на коліна, або…": Грибаускайте розкрила, що вимагав від неї Путін на першій зустрічі

Колишня президентка Литви у 2009-2019 роках Даля Грибаускайте заявила, що після першої особистої зустрічі з Володимиром Путіним зрозуміла, що Кремль використовує енергетику як інструмент політичного тиску. За її словами, саме ця розмова стала поштовхом до прискорення проєкту LNG-термінала, який згодом дозволив Литві відмовитися від залежності від російського газу.

Даля Грибаускайте розповіла про вимоги Путіна. Фото з відкритих джерел

Даля Грибаускайте в інтерв'ю TVP World пригадала, що одним з головних питань переговорів з Путіним була вартість російського газу для Литви. Попри географічну близькість до Росії, країна тоді платила за паливо на 30-40% більше, ніж Німеччина. На її переконання, причина полягала не в економічних розрахунках, а у вимогах Кремля щодо політичної лояльності.

"Було ясно, що йшлося про покірність. Про капітуляцію. Він зачитав мені список того, що, на його думку, мала зробити Литва. Було очевидно, що з сусідніми країнами все будувалося так: або стаєш на коліна, або стаєш ворогом. Проміжних варіантів немає", – розповіла експрезидентка.

Після цієї зустрічі литовська влада ухвалила рішення максимально швидко диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв. Наприкінці 2014 року країна запустила LNG-термінал, що дозволило відмовитися від критичної залежності від російського газу та забезпечувати ресурсом сусідні держави.

Грибаускайте також згадала Вільнюський саміт 2013 року, коли тодішній президент України Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. За її словами, тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель була готова знайти додаткове фінансування для компенсації можливих російських санкцій, однак це не змінило рішення Києва.

"Було очевидно, що він був наляканий і перебував під особистим тиском, аж до фізичних погроз", – сказала Грибаускайте маючи на увазі тиск з боку Путіна.

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