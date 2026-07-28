Лише одна людина у світі: експосол США назвав того, хто здатен примусити Путіна до миру

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що лише одна людина у світі має реальні важелі впливу на російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про лідера Китаю Сі Цзіньпіна, адже саме від Пекіна сьогодні значною мірою залежить російська економіка.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Майкл Макфол ефірі телеканалу "Еспресо" зауважив, що економічна співпраця між Москвою та Пекіном зробила Китай найважливішим зовнішнім партнером Росії. На його думку, саме тому Сі Цзіньпін потенційно здатен чинити серйозний політичний і економічний тиск на Кремль. Однак дипломат зазначає, що китайське керівництво наразі не демонструє готовності скористатися цим впливом.

"Без сумніву, Сі Цзіньпін — єдиний світовий лідер, який справді здатен чинити певний тиск на Путіна. І така можливість у нього є, адже сьогодні Росія критично залежить від Китаю. Її економіка зараз надзвичайно залежна від китайської підтримки. Чесно кажучи, я просто не бачив, щоб Сі Цзіньпін мав таке бажання", — сказав Макфол.

Дипломат висловив переконання, що Росія не здатна досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України. За його словами, Кремль не зміг реалізувати більш вузькі завдання, пов'язані із захопленням Донбасу.

Макфол також згадав повідомлення, які з'явилися після саміту на Алясці, згідно з якими Путін просив президента США Дональда Трампа вплинути на Володимира Зеленського, щоб Україна погодилася поступитися Донбасом. За словами дипломата, цього не сталося, оскільки український президент відкинув таку можливість. Колишній американський посол припустив, що згодом Кремль буде змушений переглянути свої очікування та погодитися на значно скромніші цілі, адже багаторічні спроби окупувати весь Донбас не дали бажаного результату.

Водночас Макфол висловив сподівання, що Сі Цзіньпін згодом може активніше долучиться до спроб закінчення війни в Україні.

"Я сподіваюся, що після зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа ми побачимо більше зусиль з боку Китаю, спрямованих на те, щоб натиснути на Путіна і покласти край цьому варварському вторгненню у вашу країну", — додав Макфол.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль різко відреагував на статус "молодшого партнера" Китаю.

Також "Коментарі" писали, що історик Норман Дейвіс озвучив сценарій розпаду Росії: Китай забере Владивосток.