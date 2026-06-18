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Иллюзия «новых» решений: Лавров заговорил о массированных атаках, которые оккупанты на самом деле совершают еженедельно с начала войны

Очередные угрозы Лаврова: глава МИД РФ обещает «регулярные массированные удары», делая вид, что Кремль не делает этого каждый день

18 июня 2026, 16:58
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Недилько Ксения

Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров выступил с очередным циничным заявлением, пытаясь выдать многолетний кровавый террор против Украины за некую "новую стратегию". Российский чиновник открыто анонсировал усиление воздушных нападений, хотя оккупационные войска уже более четырех лет еженедельно устраивают массированные ракетно-дроновые обстрелы, а ежедневно атакуют мирные украинские города баллистикой и смертоносными "шахедами".

Иллюзия «новых» решений: Лавров заговорил о массированных атаках, которые оккупанты на самом деле совершают еженедельно с начала войны

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"Россия теперь будет проводить массированные групповые удары на регулярной основе", — самоуверенно пообещал руководитель враждебного внешнеполитического ведомства.

Такими словами, Лавров попытался оправдать ежедневные военные преступления своей армии, которые на самом деле не прекращались ни дня с момента полномасштабного вторжения.

Российский министр традиционно завуалировал удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам под военные нужды.

"Эти атаки направлены по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины", — цинично солгал Сергей Лавров, игнорируя ежедневные разрушения украинских больниц, школ и жилых домов.

Он также подчеркнул, что террор координируется непосредственно из высшего кабинета в Кремле.

"Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, — резюмировал глава МИД РФ, намекая на приказы Путина, — и наши вооруженные силы выполняют ее и будут выполнять в дальнейшем".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с пробы Кремля запугать мир "нацизмом" теперь сопровождаются откровенной истерикой, поскольку боевые действия окончательно перенеслись на территорию самой России и на временно захваченные ею земли.

"Киевский неонацистский режим при поддержке кураторов продолжает террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны", — выдала очередное абсурдное заявление спикер МИД РФ Мария Захарова. Представительница страны-агрессорки, чья армия сравняла с землей десятки украинских населенных пунктов, теперь жалуется, что война пришла непосредственно к ним.



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