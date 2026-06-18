Ілюзія «нових» рішень: Лавров заговорив про масовані атаки, які окупанти насправді здійснюють щотижня з початку війни

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров виступив із черговою цинічною заявою, намагаючись видати багаторічний кривавий терор проти України за якусь "нову стратегію". Російський чиновник відкрито анонсував посилення повітряних нападів, хоча окупаційні війська вже понад чотири роки щотижня влаштовують масовані ракетно-дронові обстріли, а щодня атакують мирні українські міста балістикою та смертоносними "шахедами".

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

"Росія тепер проводитиме масовані групові удари на регулярній основі", — самовпевнено пообіцяв керівник ворожого зовнішньополітичного відомства.

Такими словами Лавров спробував виправдати щоденні воєнні злочини своєї армії, які насправді не припинялися жодного дня з моменту повномасштабного вторгнення.

Російський міністр традиційно завуалював удари по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах під воєнні потреби.

"Ці атаки спрямовані по цілях, від стану яких безпосередньо залежить боєздатність збройних сил України", — цинічно збрехав Сергій Лавров, ігноруючи щоденні руйнування українських лікарень, шкіл та житлових будинків.

Він також підкреслив, що терор координується безпосередньо з вищого кабінету у Кремлі.

"Ця задача поставлена Верховним главнокомандувачем, — резюмував очільник МЗС РФ, натякаючи на накази Путіна, — і наші збройні сили виконують її та будуть виконувати надалі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що спроби Кремля залякати світ "нацизмом" тепер супроводжуються відвертою істерикою, оскільки бойові дії остаточно перенеслися на територію самої Росії та на тимчасово загарбані нею землі.

"Київський неонацистський режим при підтримці кураторів продовжує террор проти мирного населення і цивільної інфраструктури нашої країни", — видала чергову абсурдну заяву речниця МЗС РФ Марія Захарова. Представниця країни-агресорки, чия армія зрівняла з землею десятки українських населених пунктів, тепер бідкається на те, що війна прийшла безпосередньо до них.