Инаугурация Путина (фото из открытых источников)

В стране-агрессорке РФ состоялась так называемая "коронация" диктатора Владимира Путина , которого уже ждет Гаага. Это его пятый срок на президентском посту на шесть лет.

В числе гостей присутствовало много знаменитостей и пропагандистов, таких "избранных" нужно узнавать в лицо, чтобы долгое время помнить имена одобряющих убийства украинцев.

Фотоснимки с шабаша уже появились в сетях. А кроме предателей из Украины и поклонников Путина, там находился и американский артист Стивен Сигал.

На снимках появились любимица Путина Алина Кабаева, российский артист Сергей Машков, исполнитель SHAMAN, экс-одесситка Лариса Долина, Стас Михайлов и другие.

Появились и комментарии в социальных сетях, которые характеризуют эту меру:

"Цирк с лошадьми",

"Шайтаны в сборе",

"Все как на подбор",

"Тысяча путинских шестерок".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что любовница Путина на фоне слухов о своей "замене" пришла на инаугурацию и сделала заявление об Олимпиаде. Российская спортсменка со скандальной репутацией Алина Кабаева после "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина (по данным СМИ она много лет была его любовницей и даже якобы родила ему детей) сказала, что когда Минспорт страны-агрессорки РФ согласует участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 без флага и гимна, последние поедут в Париж.

Кабаева ответила на вопрос журналиста, будет ли российский флаг подниматься на международных соревнованиях в течение ближайших 10 лет.

Кабаева снова повторила кровожадно-милитаристскую риторику российских пропагандистов, заявляя: мол, спортсмен — "тот же воин.