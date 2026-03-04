Индустрия на крови: как объяснить ребенку, что просмотр российских видео помогает врагу

Рубрики
В условиях полномасштабной войны медиапотребление становится вопросом не только вкуса, но и безопасности и этики. Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI отмечает, что российский детский контент — это часть огромной индустрии, которая финансирует агрессию и мягко внедряет враждебную пропаганду в сознание молодых украинцев.
Российские мультики
Эксперты отмечают, что любое видео или песня на языке агрессора — это сложный механизм воздействия.
Наибольшим вызовом для родителей есть правильная коммуникация с детьми. Вместо категорических запретов, которые могут вызвать протест, специалисты предлагают действовать мягко, объясняя причинно-следственные связи. Главная цель — научить ребенка выбирать качественное украинское или мировое взамен российскому.
На представленной инфографике от SPRAVDI и DOVIDKA.INFO подробно разобран подход к детям всех возрастов. Авторы предлагают общаться "четко и без устрашения", поскольку ребенку важно чувствовать поддержку, а не вину.
На изображении приведен пример правильной формулировки: "Этот мультик – русский, он помогает врагу. Давай найдем тоже интересный, но на украинском/английском".
В качестве примера "нежелательного" контента приведены популярный и русский и мультфильмы – "Лунтик", "Фиксики", "Маша и медведь", "Смешарики" и другие. В общем, инициатива направлена на то, чтобы помочь родителям пошагово вытеснить российский продукт из ежедневного потребления, используя проверенные психологами формулировки и технические настройки гаджетов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России депутаты жестко разнесли современные детские мультфильмы, но, несмотря на это, единогласно проголосовали за полное государственное финансирование анимации.