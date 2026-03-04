Індустрія на крові: як пояснити дитині, що перегляд російських відео допомагає ворогу

В умовах повномасштабної війни медіаспоживання стає питанням не лише смаку, а й безпеки та етики. Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI наголошує, що російський дитячий контент — це частина величезної індустрії, яка фінансує агресію та м'яко впроваджує ворожу пропаганду в свідомість наймолодших українців.

Російські мультики

Експерти зазначають, що будь-яке відео чи пісня мовою агресора — це складний механізм впливу.

"Під час війни будь-який контент – це про вплив, гроші й алгоритми... Це індустрія, яка платить податки державі-агресору, формує звички й поступово нормалізує пропаганду", — пояснюють у Центрі.

Найбільшим викликом для батьків є правильна комунікація з дітьми. Замість категоричних заборон, які можуть викликати протест, фахівці пропонують діяти м’яко, пояснюючи причинно-наслідкові зв’язки. Головна мета — навчити дитину обирати якісне українське або світове на заміну російському.

"Як спокійно пояснити дитині, чому дивитися російське – не ок? Що сказати замість "не дивись, бо це погане"? І як налаштувати YouTube так, щоб алгоритми працювали на вас, а не проти?", — саме на ці питання відповідає нова інструкція для батьків.

На представленій інфографіці від SPRAVDI та DOVIDKA.INFO детально розібрано підхід до дітей різного віку. Автори пропонують спілкуватися "чітко й без залякування", оскільки дитині важливо відчувати підтримку, а не провину.

На зображенні наведено приклад правильного формулювання: "Цей мультик — російський, він допомагає ворогу. Давай знайдемо теж цікавий, але українською/англійською".

Як приклад "небажаного" контенту наведено популярні російські мультфільми – "Лунтик", "Фіксики", "Маша та ведмідь", "Смішарики" та інші. Загалом, ініціатива спрямована на те, щоб допомогти батькам покроково витіснити російський продукт із щоденного вжитку, використовуючи перевірені психологами формулювання та технічні налаштування гаджетів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії депутати жорстко рознесли сучасні дитячі мультфільми, але попри це одноголосно проголосували за повне державне фінансування анімації.