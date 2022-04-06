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Иностранные страховщики объявили российские порты "военной зоной": что это значит

Европейские страховые компании считают порты РФ зоной с высоким риском пиратства и терроризма

6 апреля 2022, 11:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Крупнейший в мире Лондонский морской рынок страховщиков заявил, что все порты россии считаются "военной зоной". Об этом написал украинский топ-менеджер и эксперт Петр Чернышев на своей странице в Фейсбуке со ссылкой на статью Reuters. По его словам, это очень хорошие новости, ведь теперь владельцам судов будет просто невыгодно продолжать морскую торговлю с россией.

Иностранные страховщики объявили российские порты "военной зоной": что это значит

Фото иллюстративное / Pixabay

"Что значит объявить морскую территорию "военной зоной"? Теперь когда корабль собирается зайти на такую ​​территорию — владелец судна обязан сообщить своему страховщику и заплатить специальную "военную премию". Я читал сегодня в Financial Times, что такие премии достигают 5% стоимости" всего судна! То есть, чтобы оправдать такое (сумму затрат на "военную премию" — ред.) — корабль должен быть загружен чем-то супер дорогим — типа микрочипов или, например, лекарствами. Но я лично считаю, что теперь ни один корабль, принадлежащий компаниям из богатых стран, туда просто не пойдет — это нерентабельно", — отмечает эксперт.

Также Петр Чернышев подчеркнул, что, вероятно, такие ограничения не будут действовать на корабли из бедных стран, застрахованные в других компаниях. Однако Россия не сможет торговать с большим количеством стран. Остаются еще два крупных рынка страховщиков – это Бермуды и Швейцария, по мнению эксперта, они тоже последуют примеру Лондонского.

К "военной зоне" отнесли порты россии в Черном море, Азовском, Балтийском, воды вблизи Грузии и Румынии, российские порты Дальнего Востока. Объединенный военный комитет НАТО объявил эти воды районом с высокими рисками для торговых судов, где могут происходить военные действия, пиратство, терроризм.

Как говорится в статье Reuters, россия использует свои балтийские и черноморские порты для экспорта нефти и зерна, получая значительную прибыль. Остальные порты, такие как Козьмино в Азии, необходимы для российского экспорта в этот регион. Европейский зерновой трейдер сказал, что уже трудно найти владельцев судов, желающих отправиться в любые российские порты, добавив, что нет никаких гарантий, что можно застраховаться от военных рисков. В российском морском секторе продолжается свертывание услуг, есть трудности с сертификацией судов ведущими иностранными поставщиками, которая нужна для доступа к портам.

Как сообщал портал, еще пять стран Европы высылают российских дипломатов.


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Источник: https://www.facebook.com/1568843895/posts/10226504176501868/
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