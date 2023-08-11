Интернет-гигант Яндекс будет подотчетный Кремлю: как Путин готовится к выборам

Власти России пытаются национализировать "Яндекс", чтобы контролировать информационное пространство, готовясь к президентским выборам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны (ISW).

Яндекс. Фото: из открытых источников

Аналитики указывают на то, что Кремль, вероятно, пытается национализировать российского интернет-гиганта "Яндекс", чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к президентским выборам в России 2024 года.

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И отмечают, что "Яндекс", вероятно, пытался балансировать между Кремлем и его зарубежными руководящими органами, но сейчас, похоже, проигрывает битву Кремлю.

Кремль, похоже, заставляет "Яндекс" продать или дистанцироваться от международных дочерних компаний, включая сервис такси Yango Israel, чтобы выполнить российские законы о раскрытии данных, которые требуют от "Яндекса" предоставлять все данные пользователей — не только пользователей в России — Федеральной службе безопасности РФ.

Российское правительство ранее оштрафовало "Яндекс" за невыполнение этого закона, несмотря на заявления "Яндекса" о том, что он не может предоставить запрашиваемые данные.

Российское правительство также ранее оштрафовало генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за несоблюдение российских законов о цензуре, возможно, пытаясь заставить "Яндекс" соблюдать российские законы о цензуре не только в России, но и во всем мире, чтобы подорвать его глобальную деятельность и базу пользователей.

Официальные представители ИТ-компании ранее заявляли, что "Яндекс" стремится соблюдать законы в каждой стране, где он работает, и осуждали российские усилия по сбору данных, утверждая, что они предоставляют данные о пользователях только правительствам пользователей в этой конкретной стране.

Некоторые российские инсайдерские источники предположили, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин пытался превратить "Яндекс" в национальную частную компанию, которую будет контролировать личный банкир Путина Юрий Ковальчук.

Основатель и бывший генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож публично осудил вторжение в Украину 10 августа, и некоторые российские инсайдерские источники предположили, что заявление Воложа было "белым флагом", свидетельствующим о том, что он согласился с тем, что Кремль, скорее всего, пойдет дальше со своими предположениями о формальной национализации.

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