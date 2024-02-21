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Иран начал поставлять РФ баллистические ракеты. Что известно

Иран уже якобы отправил России 400 баллистических ракет класса «земля-земля», об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. В ГУР в свою очередь сообщили, что сейчас проверяют эту информацию

сегодня, 18:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации Reuters , Россия начала получать от Ирана баллистические ракеты. Вроде бы, уже поступила их первая партия. Источники издания утверждают, что страна-агрессор якобы получила ракеты Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Она может поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

Иран начал поставлять РФ баллистические ракеты. Что известно

Иранские баллистические ракеты

Издание со ссылкой на незваный источник в Иране сообщило, что поставки баллистических ракет начались в январе. Им предшествовал ряд встреч, которые состоялись в конце 2023 года в Тегеране и Москве между иранскими и российскими военными. Reuters подчеркивает, что в ближайшее время РФ получит еще больше ракет из Ирана. Их поставки якобы должны состояться в ближайшие недели.

Вместе с тем представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк подчеркнул, что спецслужбы проверяют информацию о том, действительно ли Россия получила баллистические ракеты из Ирана. По его словам, в настоящее время в ГУР не могут подтвердить, что такие поставки имели место.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия производит недостаточное количество боеприпасов , чтобы удовлетворить свои потребности в захватнической войне против Украины. По мнению чиновников, причиной тому стали западные санкции, которые все же сильно бьют по российскому военно-промышленному комплексу. Они вызывают серьезные задержки с производством и увеличивают затраты. Кроме того, чиновники сообщили Reuters, что отсутствие доступа России к западным компонентам подрывает ее способность производить новое вооружение, а также ремонтировать старое.

Напомним, Россия, чтобы покрыть потребности в снарядах, стала массово закупать их в Северной Корее и Иране. В частности, Южная Корея сообщила, что КНДР поставила стране-агрессору около полутора миллионов снарядов 152 мм калибра и 400 тысяч 122 мм калибра.





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Источник: https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/
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