Иран начал поставлять РФ баллистические ракеты. Что известно

По информации Reuters , Россия начала получать от Ирана баллистические ракеты. Вроде бы, уже поступила их первая партия. Источники издания утверждают, что страна-агрессор якобы получила ракеты Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Она может поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

Иранские баллистические ракеты

Издание со ссылкой на незваный источник в Иране сообщило, что поставки баллистических ракет начались в январе. Им предшествовал ряд встреч, которые состоялись в конце 2023 года в Тегеране и Москве между иранскими и российскими военными. Reuters подчеркивает, что в ближайшее время РФ получит еще больше ракет из Ирана. Их поставки якобы должны состояться в ближайшие недели.

Вместе с тем представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк подчеркнул, что спецслужбы проверяют информацию о том, действительно ли Россия получила баллистические ракеты из Ирана. По его словам, в настоящее время в ГУР не могут подтвердить, что такие поставки имели место.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия производит недостаточное количество боеприпасов , чтобы удовлетворить свои потребности в захватнической войне против Украины. По мнению чиновников, причиной тому стали западные санкции, которые все же сильно бьют по российскому военно-промышленному комплексу. Они вызывают серьезные задержки с производством и увеличивают затраты. Кроме того, чиновники сообщили Reuters, что отсутствие доступа России к западным компонентам подрывает ее способность производить новое вооружение, а также ремонтировать старое.

Напомним, Россия, чтобы покрыть потребности в снарядах, стала массово закупать их в Северной Корее и Иране. В частности, Южная Корея сообщила, что КНДР поставила стране-агрессору около полутора миллионов снарядов 152 мм калибра и 400 тысяч 122 мм калибра.





