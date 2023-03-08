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Иран тайно поставляет России большое количество боеприпасов - Sky News

Россия тайно получала от Ирана множество пуль, ракет и минометных снарядов для войны в Украине и планирует нарастить сотрудничество.

сегодня, 13:58
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Автор:

Slava Kot

Российская Федерация могла получать крупные партии боеприпасов из Ирана из-за тайных поставок кораблями, в частности это были снаряды к минометам, ракете и пулям. Россия планирует увеличить количество оружия от своего союзника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Иран тайно поставляет России большое количество боеприпасов - Sky News

Российский и иранский диктаторы. Фото из открытых источников

Согласно информации от служб безопасности выяснилось, что в январе 2023 года из иранского порта вышли два грузовых корабля, следовавших к территории Российской Федерации через Каспийское море. Вероятно, на судах было 100 млн пуль и 300 тыс. других боеприпасов, в частности для ЗРК и минометов, упакованных в 200 контейнеров.


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По источникам издания Кремль заплатил Ирану за военную помощь наличными, чтобы обойти санкции. Эксперты отметили, что это возможно, ведь после года войны в России могут заканчиваться боеприпасы.

"Россия продолжает использовать Иран в качестве "тыловой базы", — сообщает источник в службах безопасности.

Sky News отмечает, что проверить содержание контейнеров не удалось, однако спутниковые снимки зафиксировали два корабля в иранском порту 9 января, а 27 января они прибыли в российский порт в Астрахани.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на встрече министров обороны Евросоюза Алексей Резников назвал самый большой приоритет Украины в поставках оружия.

Также "Комментарии" писали о реакции Германии на обвинение в сторону Украины во взрывах на Nord Stream. Министр обороны Германии Борис Пистрориус заявил, что, возможно, это была спецоперация под фальшивым флагом.



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Источник: https://news.sky.com/story/irans-alleged-ammunition-for-russias-war-in-ukraine-the-secret-journey-of-the-cargo-ships-accused-of-supplying-invasion-12828039
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