Иранская ловушка для Кремля: почему мир или новая война одинаково опасны для Путина

Последние недели сделали Россию одним из скрытых выгодополучателей войны США против Иран: рост цен на нефть, ослабление санкционного давления и переключение внимания Запада сыграли на руку Кремлю. Однако перспектива перемирия резко меняет баланс и ставит Владимира Путина перед сложным выбором.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как отмечает обозреватель The New York Times Николь Граевски, любой исход конфликта несёт для Москвы риски. Сохранение перемирия приведёт к снижению геополитической напряжённости, падению цен на энергоносители и, как следствие, ослаблению российской экономики. В то же время возобновление войны может спровоцировать разрушительные последствия для самого Ирана – вплоть до внутренней дестабилизации или распада.

Для Кремля это означает угрозу потери одного из ключевых партнёров. Иран долгое время выполнял роль геополитического "актива", создавая давление на США без прямого участия России. Общая антагонистическая позиция к западному порядку сблизила Москву и Тегеран, позволив выстроить сети обхода санкций, сотрудничество в разведке и военной сфере.

Во время конфликта Тегеран продемонстрировал способность влиять на глобальные рынки, в частности через Ормузский пролив, что усилило его ценность для Москвы. При этом заменить Иран в российской орбите фактически некем: Китай слишком глубоко встроен в мировую экономику, а Северная Корея не обладает достаточным глобальным влиянием.

Несмотря на союз, Россия ограничена в возможностях прямого вмешательства. Углубление поддержки Ирана может обернуться усилением санкций и расширением помощи Украина со стороны Запада.

В этих условиях Кремль делает ставку на непрямые инструменты – от частных военных структур до поставок вооружений и разведывательной поддержки. Однако даже такие шаги требуют осторожного баланса: слишком высокая ставка на Иран может дорого обойтись России на украинском направлении.

