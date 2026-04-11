Іранська пастка для Кремля: чому мир чи нова війна однаково небезпечні для Путіна

Останні тижні зробили Росію одним із прихованих вигодонабувачів війни США проти Ірану: зростання цін на нафту, послаблення санкційного тиску та переключення уваги Заходу зіграли на руку Кремлю. Однак перспектива перемир'я різко змінює баланс та ставить Володимира Путіна перед складним вибором.

Як зазначає оглядач The New York Times Ніколь Граєвський, будь-який результат конфлікту несе для Москви ризики. Збереження перемир'я призведе до зниження геополітичної напруженості, зниження цін на енергоносії і, як наслідок, ослаблення російської економіки. Водночас поновлення війни може спровокувати руйнівні наслідки для самого Ірану – аж до внутрішньої дестабілізації чи розпаду.

Для Кремля це означає загрозу втрати одного із ключових партнерів. Іран тривалий час виконував роль геополітичного активу, створюючи тиск на США без прямої участі Росії. Загальна антагоністична позиція до західного порядку зблизила Москву та Тегеран, дозволивши побудувати мережі обходу санкцій, співпрацю у розвідці та військовій сфері.

Під час конфлікту Тегеран продемонстрував здатність впливати на глобальні ринки, зокрема через Ормузьку протоку, що посилило її цінність для Москви. При цьому замінити Іран у російській орбіті фактично ніким: Китай надто глибоко вбудований у світову економіку, а Північна Корея не має достатнього глобального впливу.

Незважаючи на союз, Росія обмежена у можливостях прямого втручання. Поглиблення підтримки Ірану може призвести до посилення санкцій та розширення допомоги Україна з боку Заходу.

У цих умовах Кремль робить ставку на непрямі інструменти – від приватних військових структур до постачання озброєнь та розвідувальної підтримки. Однак навіть такі кроки вимагають обережного балансу: надто висока ставка на Іран може дорого обійтися Росії на українському напрямі.

