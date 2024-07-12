Иррациональное создание: в РФ сказали, чего действительно добивается Путин

Разные страны все чаще выступают с инициативами начать переговоры с Россией по окончании войны, которую она развязала в Украине. Такие заявления свидетельствуют о том, что западные политики предполагают возможность договоренностей с Владимиром Путиным, отмечает российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. При этом он подчеркнул, что эти политики не понимают и не чувствуют Путина. В то же время Владимир Зеленский считает, что премьер Венгрии Виктор Орбан, после визита в

Владимир Путин

Игорь Яковенко отметил, что мир из-за каких-либо дипломатических договоренностей с Кремлем нереален.

"Путин – это иррациональное создание. Он зафиксирован на том, что Украину нужно стереть с лица земли. Он пытается этого добиться несмотря на интересы России и даже свои собственные. Поэтому переговоры с Путиным просто невозможны", – сказал россиянин.

По его мнению, Россия наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре, чтобы уничтожить как можно больше украинцев, сделать жизнь в стране невыносимой и заставить Украину сдаться.

В экономическом и военном потенциале Россия значительно проигрывает западным странам. Поэтому, по логике, у Путина нет возможности напасть на страны Балтии и Европы. Однако, говорит Яковенко, у Путина совсем другая картина мира. По его словам, диктатор убежден, что страны Запада руководствуются "трусливыми" политиками, которые ни при каких обстоятельствах не будут рисковать. Если же он нападет на страны Балтии или Польши, то НАТО не будет их защищать.

При этом российский оппозиционер напомнил, что Путин неоднократно "запугивал" Запад, мол, неужели он "хочет воевать с Россией", поэтому западным странам лучше "не помогать Украине", чтобы не обострять ситуацию.

"Путин – современный Гитлер, однако на Западе это не очевидно. За годы после развала Советского Союза там привыкли к спокойной жизни и что можно больше не беспокоиться о том, что с Востока наступает абсолютное зло. А оно наступает", — подытожил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США и Германия боятся давать Украине бить вглубь РФ, поскольку не хотят раздражать Путина.



