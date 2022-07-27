Ищут лучшую жизнь: россияне массово бросились в Польшу

Во время российского полномасштабного военного вторжения в Украину, антизападных пропагандистских мер Кремля, в которых отмечают "величие" "русского мира" и окрепшую, несмотря на международные санкции экономику, зафиксирована интересная статистика — многие российские граждане покидают свою страну и перебираются в Польшу.

Россияне едут в Польшу (фото из открытых источников)

Об этом говорит специалист Управления по делам иностранцев в Польше (UdSC) Якуб Дудзяк, сообщает natemat.pl.

Ведь эффект от убеждений кремлевских властей российских граждан, что "все идет по плану", вызывает у тех ответные действия. Жители РФ спешат перебраться в другое государство, входящее в Евросоюз, ища лучшую жизнь.

При этом количество заявок о просьбе убежища на польской территории от граждан РФ увеличилось вдвое за месяцы войны России с Украиной.

"С 24 февраля по 18 июля 2022 года подали 5,2 тысяч заявлений на получение вида на жительство в Польше", — подчеркнул чиновник Управления по делам иностранцев в эфире Radio Zet.

Представитель UdSC уточнил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года теперь заявок от россиян было отправлено 2,4 тысячи.

Важно, что международной защиты, дают объяснения на сайте Фонда Ocalenie, просят граждане, которые вынуждены были покинуть родину по причине преследования.

"Есть два вида защиты: статус беженца и дополнительная защита. С получением одного из них человек получает те же права, что и при временном пребывании – проживание, доступ к рынку труда, право на социальную помощь, медицинское обслуживание, право на пересечение границы на основании проездного документа и тому подобное", — объясняется в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России женщина подняла на уши полицию из-за Wi-Fi с названием "Слава Украине" .





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