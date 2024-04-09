"Искалечила себя": российская певица снова перекроила лицо

Российская знаменитость Маша Распутина , выразившая предложение расстреливать тех, кто против войны в Украине, приняла решение "подправить" свою внешность.

Маша Распутина (фото из открытых источников)

Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал для российских СМИ , что молодой вид певицы – это не только образ жизни звезды, но и в проведении пластических операций.

Как он сказал, Маша Распутина провела себе коррекцию лица, в частности комплексную, а не точечную.

"Если оценивать по фото, коррекция лица была точно в верхней части лица, о чем подсказывает расположение бровей – вероятнее всего, это эндоскопическая коррекция. Что касается нижней части, похоже, что был лифтинг, плюс проведена работа над шеей. Была сделана блефаропластика, поскольку эта участок лица у Марии выглядит довольно хорошо, и еще круговая подтяжка лица", — сказал врач.

Поэтому, по подсчетам Зимина, эта известная поклонница Путина потратила на операции почти 3 миллиона рублей, еще Распутина делает недешевые уходовые процедуры каждый месяц.

Подписчики высказали свое мнение о новом виде Распутиной и критиковали ее в комментариях:

"Куда ей еще делать пластику, вся уже натянутая, нос как у Джексона, губы того и смотри лопнут, ну и дают, какой ужас, исказила себя...";

"лицо, как сковорода";

"Расходовать такие деньги, чтобы походить на матрешку".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная российская певица заявила, что ее обезобразил пластический хирург. Опальная исполнительница из РФ Любовь Успенская в шоке от неудачной пластической операции — она жалуется на оставшиеся после операционного вмешательства шрамы и рубцы.

Теперь другой хирург принялся исправить недостатки, допущенные пластическим хирургом, тоже омолаживающим с помощью пластики другого одиозного артиста Филиппа Киркорова.

