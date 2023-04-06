Исламизация России: Как Московия все больше меняет религию

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Моесеенко Валентина
Будущее РФ формируется на виду, и оно носит хиджаб или тюбетейку. Никаких вам кокошников или ушанок: судьба мусульманского населения постоянно растет, а влияние этой религии усиливается, уверен шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар, пишут "Комментарии".
Действительно ли следующий «Гундяев» будет имамом
По данным, обнародованным журналистом, 10% населения — ровно столько составляла судьба мусульман в Московии согласно переписи 2002 года. Но количество верных аллаху прирастает. 20% граждан РФ считали себя мусульманами на начало 2020 года. И уже 30% будет составлять исламское население России в 2030 году, более 50% — к 2050 году.
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По данным журналиста, Кадыров называет российских православных муртадов западных интересов, а мэр Москвы строит мечети: исламизация Московии выглядит на конкретном кейсе.
В то же время Кадыров спокойно заявил, что все протестанты действуют в угоду западным интересам и посоветовал мобилизовывать подстрекателей на фронт. Вот таким нехитрым способом, защищая святыни, можно превратиться в пушечное мясо. "В своем доме – своя правда", – это точно не о ватном православии Московии.
Как констатирует журналист, за последние 10 лет число мечетей в России чуть не удвоилось, и во всех крупных городах они сводились с конфликтами. Мусульмане в итоге побеждали.
Славянским же народностям Московии, понаехавшим на "исконную" территории Золотой Орды, трудновато будет выживать, как и сохранить "великую русскую культуру", потому что всем этим бурятам, таджикам и чеченцам те все "чернышевские" с "толстыми" вот нафиг не упали.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к войне в Украине мусульманских священников, которых россияне научили пользоваться оружием.
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