Исламизация России: Как Московия все больше меняет религию

Будущее РФ формируется на виду, и оно носит хиджаб или тюбетейку. Никаких вам кокошников или ушанок: судьба мусульманского населения постоянно растет, а влияние этой религии усиливается, уверен шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар, пишут "Комментарии".



Действительно ли следующий «Гундяев» будет имамом

По данным, обнародованным журналистом, 10% населения — ровно столько составляла судьба мусульман в Московии согласно переписи 2002 года. Но количество верных аллаху прирастает. 20% граждан РФ считали себя мусульманами на начало 2020 года. И уже 30% будет составлять исламское население России в 2030 году, более 50% — к 2050 году.

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"То есть, согласно нынешним тенденциям, лет через 30 мордор вернется к своим ордынским истокам и статистически станет исламским государством, если не развалится, конечно, к тому времени", — пишет Соха.

По данным журналиста, Кадыров называет российских православных муртадов западных интересов, а мэр Москвы строит мечети: исламизация Московии выглядит на конкретном кейсе.

"С начала марта жители одного из восточных микрорайонов столицы требуют прекратить строительство мечети рядом с Храмом Иконы Божией Матери. Храм расположен на Святом озере, являющемся местом паломничества православных христиан. С началом строительства озеро мелеет. Под лозунгом "Мы – русские и с нами Бог!" "богатыри" местного разлива протестуют против неустойчивого заведения, – рассказывает Орест Соха. – Да, как оказалось, в пределах московской кольцевой дороги сейчас юрисдикция аллаха. С месседжем "Мы – мигранты из мусульманских республик и с нами Собянин! (Мэр Москвы)", новые жители столицы без особых согласований застраивают 10 га земли, где будет мечеть на 60 тыс. прихожан, медресе (школа), гостиница и торговый центр. Другими словами, закрыт исламский квартал для отдыха и работы мигрантов из мусульманских республик".

В то же время Кадыров спокойно заявил, что все протестанты действуют в угоду западным интересам и посоветовал мобилизовывать подстрекателей на фронт. Вот таким нехитрым способом, защищая святыни, можно превратиться в пушечное мясо. "В своем доме – своя правда", – это точно не о ватном православии Московии.

Как констатирует журналист, за последние 10 лет число мечетей в России чуть не удвоилось, и во всех крупных городах они сводились с конфликтами. Мусульмане в итоге побеждали.

"В прошлом году бункерный идеологически начал открещиваться от Киевской Руси в пользу ордынского прошлого. Теперь это нужно делать антропологически, поскольку титульная нация не только изменит кепку и тюбетейку, но и генетический код, религию, язык, образ жизни и ментальность, пишет Соха. — Глубинному ватному народу следует знать, что каждый немусульман для них — неверный, то есть кафир. В лучшем случае, его нужно игнорировать… Мусульмане плохо ассимилируются, сохраняя свои традиции, в том числе – в образовании".

Славянским же народностям Московии, понаехавшим на "исконную" территории Золотой Орды, трудновато будет выживать, как и сохранить "великую русскую культуру", потому что всем этим бурятам, таджикам и чеченцам те все "чернышевские" с "толстыми" вот нафиг не упали.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к войне в Украине мусульманских священников, которых россияне научили пользоваться оружием.

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