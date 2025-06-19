Испугался ли Путин войны между Израилем и Ираном: британская разведка раскрыла детали

Из-за обострения между Израилем и Ираном Россия может оказаться в тупиковом положении. Однако в Кремле также воспринимают эскалацию как шанс для собственной выгоды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре британской разведки.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве Британии напомнили, что Россия не имеет официальных обязательств предоставлять Ирану любую военную помощь в его конфликте с Израилем.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанное в январе 2025 года, охватывает сотрудничество в ряде сфер, включая оборону и безопасность, но не содержит положения о взаимной обороне. Это контрастирует с соглашениями между РФ и Беларусью или КНДР.

Как указали британские специалисты, Россия почти наверняка видит в этом конфликте определенную выгоду, поскольку он отвлекает внимание международного сообщества от развязанной ею войны против Украины.

"Однако конфликт, вероятно, негативно повлияет на будущие поставки иранского военного оборудования в Россию", – добавляет разведка.

В ведомстве отметили, что российская армия в свое время серьезно укрепилась за счет значительных поставок от Ирана ударных дронов.

Кроме того, Тегеран существенно поспособствовал созданию производства таких дронов на территории РФ, а также предоставил баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы.

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