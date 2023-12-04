Исследование голоса Путина: эксперт обнаружил неожиданное отличие в выступлениях президента РФ

Эксперт по искусственному интеллекту Дэвид Поуп провел исследование, в котором сравнил голоса президента России Владимира Путина во время выступления в ноябре и мае 2023 года. По словам британца, вероятно, это два разных лица. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Express.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дэвид Поуп, являющийся основателем Speech Craft Analytics, которая занимается анализом аудиозвуков с помощью искусственного интеллекта, решил сравнить речи Владимира Путина. Первая речь, которую проанализировал Поуп, была провозглашена на заседании "Всемирного русского народного собора" 28 ноября. В то время как другая касалась выступления Путина 9 мая на "День Победы".

Эксперт по искусственному интеллекту объясняет, что человеческие голоса имеют определенные индикаторы, поэтому их можно сравнить с уникальностью подобно отпечаткам пальцев. В ходе анализа Поуп установил, что семь из десяти параметров в речи Путина оказались разными. Британский эксперт уверен на 99%, что это два разных оратора.

Отметим, что слухи об использовании разных двойников Путина все чаще распространяются по сети. Они связаны со странным поведением президента России, или некоторыми отличиями во внешности. Журналист Ник Строгов указывает на возможность подобного сценария.

"Администрация президента может нанимать людей, похожих на Путина, для мер, не требующих его словесного участия, но требующих его присутствия, в том числе для фото", — отметил Строгов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии ученые представили доказательства существования двойников Путина.

Также "Комментарии" писали о выступлении президента России, в котором была замечена большая опухоль на щеке у Путина. В сети обсуждают видео и указывают три возможные версии: двойник, болезнь и пластическая операция.