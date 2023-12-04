logo

BTC/USD

41517.42

ETH/USD

2220.45

LTC/USD

72.69

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Исследование голоса Путина: эксперт обнаружил неожиданное отличие в выступлениях президента РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Исследование голоса Путина: эксперт обнаружил неожиданное отличие в выступлениях президента РФ

Британский эксперт по искусственному интеллекту заявил, что на выступлениях президента России Владимира Путина были использованы разные лица.

сегодня, 15:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Эксперт по искусственному интеллекту Дэвид Поуп провел исследование, в котором сравнил голоса президента России Владимира Путина во время выступления в ноябре и мае 2023 года. По словам британца, вероятно, это два разных лица. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Express.

Исследование голоса Путина: эксперт обнаружил неожиданное отличие в выступлениях президента РФ

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дэвид Поуп, являющийся основателем Speech Craft Analytics, которая занимается анализом аудиозвуков с помощью искусственного интеллекта, решил сравнить речи Владимира Путина. Первая речь, которую проанализировал Поуп, была провозглашена на заседании "Всемирного русского народного собора" 28 ноября. В то время как другая касалась выступления Путина 9 мая на "День Победы".


Эксперт по искусственному интеллекту объясняет, что человеческие голоса имеют определенные индикаторы, поэтому их можно сравнить с уникальностью подобно отпечаткам пальцев. В ходе анализа Поуп установил, что семь из десяти параметров в речи Путина оказались разными. Британский эксперт уверен на 99%, что это два разных оратора.

Отметим, что слухи об использовании разных двойников Путина все чаще распространяются по сети. Они связаны со странным поведением президента России, или некоторыми отличиями во внешности. Журналист Ник Строгов указывает на возможность подобного сценария.

"Администрация президента может нанимать людей, похожих на Путина, для мер, не требующих его словесного участия, но требующих его присутствия, в том числе для фото", — отметил Строгов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии ученые представили доказательства существования двойников Путина.

Также "Комментарии" писали о выступлении президента России, в котором была замечена большая опухоль на щеке у Путина. В сети обсуждают видео и указывают три возможные версии: двойник, болезнь и пластическая операция.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1841552/vladimir-putin-body-double-AI-expert-analysis
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!