Историческое падение рубля: Путин принялся успокаивать россиян

Российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции в Астане после завершения визита в Казахстан заверил, что ситуация с курсом рубля "в целом" находится под контролем. Об этом сообщает Медуза.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"В целом, по моему мнению, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники точно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану", — заявил Путин.

Он пояснил, что колебания рубля связаны со многими факторами, среди которых платежи в бюджет и изменения цен на нефть. Кроме того, он отметил, что существуют инструменты борьбы с инфляцией, которые не предусматривают повышение ключевой ставки, но окончательное решение остается за Центробанком.

В то же время экономическая ситуация в России демонстрирует тревожные тенденции. По состоянию на 27 ноября курс доллара вырос до 113 рублей, а евро — до 119 рублей. Последний раз такие показатели наблюдались в марте 2022 года. Одной из причин этого стало введение нового пакета санкций США, которые в частности коснулись "Газпромбанка" — одного из ключевых источников поступления валюты в страну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что рубль будет падать и дальше. Российский рубль продолжает стремительно девальвировать, начиная с лета, а последний пакет санкций США только ускорил это падение. О ситуации в эфире Freedom рассказала руководитель санкционного направления аналитического центра Киевской школы экономики (KSE Institute) Юлия Павицкая.

По ее словам, после введения нового пакета санкций рубль вошел в довольно крутое пике. Центральный банк России заявил, что не будет вмешиваться в рынок для стабилизации курса. Это, скорее всего, шоковая реакция на санкции, которые затронули не только "Газпромбанк", но и 50 других банковских учреждений, вовлеченных в международную торговлю, отметила эксперт.