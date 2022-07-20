История с "ЛДНР" на года: Путин сделал новое заявление о войне в Украине

Кремль любит устраивать показательные посиделки и общение российского диктатора Путина с детьми. Вот и сейчас Путин пообщался с российскими детьми, но только по видеосвязи. В ходе своего спича рассказал им, что на "восстановление" "ЛДНР" пойдут годы, но Россия согласна на это, и вся страна будет в этом участвовать. Как передает портал "Комментарии", слова Путина цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Одна из российских школьниц рассказывала о добрых делах, после чего в ее монолог вмешался Путин и заявил, что добрые дела нужно делать будет на Донбассе. При этом Путина заявлял об украинском Донбассе так, как будто это уже территория России и не нужен даже никакой постановочный "референдум", который оккупанты запланировали на первые числа сентября.

Путин заявил, что весь российский народ будет задействован в процессе восстановления Донбасса.

"Нас всех ждут добрые месяцы, недели и годы, чтобы привести все в порядок (в ЛДНР, — ред.). Но мы сделаем это обязательно", – отметил российский диктатор.

Такому заявлению контрастируют результаты опроса КМИС, согласно которому 89% украинцев называют единственный приемлемый вариант окончания войны – это освобождение от российской оккупации всех территорий, включая аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

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