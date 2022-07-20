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История с "ЛДНР" на года: Путин сделал новое заявление о войне в Украине

Президент РФ Путин пообещал российским детям, что "помогать" "ЛДНР" придется годами

сегодня, 17:23
Автор:

Кравцев Сергей
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Кремль любит устраивать показательные посиделки и общение российского диктатора Путина с детьми. Вот и сейчас Путин пообщался с российскими детьми, но только по видеосвязи. В ходе своего спича рассказал им, что на "восстановление" "ЛДНР" пойдут годы, но Россия согласна на это, и вся страна будет в этом участвовать. Как передает портал "Комментарии", слова Путина цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

История с "ЛДНР" на года: Путин сделал новое заявление о войне в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Одна из российских школьниц рассказывала о добрых делах, после чего в ее монолог вмешался Путин и заявил, что добрые дела нужно делать будет на Донбассе. При этом Путина заявлял об украинском Донбассе так, как будто это уже территория России и не нужен даже никакой постановочный "референдум", который оккупанты запланировали на первые числа сентября. 

Путин заявил, что весь российский народ будет задействован в процессе восстановления Донбасса. 

"Нас всех ждут добрые месяцы, недели и годы, чтобы привести все в порядок (в ЛДНР, — ред.). Но мы сделаем это обязательно", – отметил российский диктатор.

Такому заявлению контрастируют результаты опроса КМИС, согласно которому 89% украинцев называют единственный приемлемый вариант окончания войны – это освобождение от российской оккупации всех территорий, включая аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. 

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Также издание "Комментарии" сообщало — цели "спецоперации" меняются: что значит новое заявление главы МИД России Сергея Лаврова – как на такой выпад ответит Украина. Эксперты детально разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью для нашего издания.




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Источник: https://tass.ru/politika/15262363
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:07

Для відбудови окупованих територій, російськім загарбникам варто залучати українську корупцію, яка вивезли статки і рідних за кордон. Вони достатньо накрали. Росії треба створювати підрозділи, схожі на колекторні, які можуть проводити роз'яснювальну роботу серед розкрадіїв України, що зараз настав час допомоги з відбудови. Данні про чиновників, депутатів, мерів, ..., знайдуться. Нехай живуть у хвилюванні. І для Світу користь. Світ повинен побачити божу заповідь: "Не розкрадай свою країну" в дії.


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