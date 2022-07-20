История с "ЛДНР" на года: Путин сделал новое заявление о войне в Украине

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Кравцев Сергей
Кремль любит устраивать показательные посиделки и общение российского диктатора Путина с детьми. Вот и сейчас Путин пообщался с российскими детьми, но только по видеосвязи. В ходе своего спича рассказал им, что на "восстановление" "ЛДНР" пойдут годы, но Россия согласна на это, и вся страна будет в этом участвовать. Как передает портал "Комментарии", слова Путина цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Одна из российских школьниц рассказывала о добрых делах, после чего в ее монолог вмешался Путин и заявил, что добрые дела нужно делать будет на Донбассе. При этом Путина заявлял об украинском Донбассе так, как будто это уже территория России и не нужен даже никакой постановочный "референдум", который оккупанты запланировали на первые числа сентября.
Путин заявил, что весь российский народ будет задействован в процессе восстановления Донбасса.
Такому заявлению контрастируют результаты опроса КМИС, согласно которому 89% украинцев называют единственный приемлемый вариант окончания войны – это освобождение от российской оккупации всех территорий, включая аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.
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Также издание "Комментарии" сообщало — цели "спецоперации" меняются: что значит новое заявление главы МИД России Сергея Лаврова – как на такой выпад ответит Украина. Эксперты детально разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью для нашего издания.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 17:07
Для відбудови окупованих територій, російськім загарбникам варто залучати українську корупцію, яка вивезли статки і рідних за кордон. Вони достатньо накрали. Росії треба створювати підрозділи, схожі на колекторні, які можуть проводити роз'яснювальну роботу серед розкрадіїв України, що зараз настав час допомоги з відбудови. Данні про чиновників, депутатів, мерів, ..., знайдуться. Нехай живуть у хвилюванні. І для Світу користь. Світ повинен побачити божу заповідь: "Не розкрадай свою країну" в дії.