ISW объяснили, как Путин хочет использовать африканский "мирный план"

Делегация из семи представителей африканских стран встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным 17 июня в Санкт-Петербурге для представления своего "мирного плана", сосредоточенного на возобновлении международной торговли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Института изучения войны.

Путин использует мирный план Африки для продолжения войны. Фото из открытых источников

После встречи с президентом Украины африканская делегация посетила Россию, где встретилась с Владимиром Путиным. Общий "мирный план" Африки состоит из 10 пунктов, призывающих к прекращению боевых действий, гарантиям безопасности для Украины и России. Инициатива также включает более тесное сотрудничество между странами Африки и Россией в сфере торговли и требует безопасного движения зерна и удобрений из Украины.

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Аналитики ISW отмечают, что Путин пытается использовать африканское мирное предложение как информационную операцию для замедления военной помощи от украинских союзников.

"Кремль регулярно сигнализирует о ложной готовности вести переговоры об урегулировании войны, чтобы побудить Запад пойти на уступки и отказать западным официальным лицам от предоставления дальнейшей поддержки Украине", — сообщает Институт изучения войны.

Примером таких действий ISW называет "мирный план" Китая, который использовала Россия для ослабления военной поддержки Украины от западных союзников, а тем временем готовила свое зимне-весеннее наступление. Кроме того, Россия усилила сотрудничество с Китаем после представления их "мирного плана". Таким образом, ISW объясняет, что и в этот раз Кремль будет усиливать сотрудничество между африканскими странами и Москвой, которая находится под санкциями Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Британии заявила о значительных потерях российской армии на фронте.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле заявили о фактически выполненной одной из главных задач, связанных с войной в Украине.